"المحامين" تكشف 20 حالة تزوير جديدة في أوراق القيد لعام 2017
"المحامين" تكشف 20 حالة تزوير جديدة في أوراق القيد لعام 2017
08:35 م الخميس 15 يونيو 2017
كتبت- هاجر حسني:
اكتشفت الشؤون القانونية بنقابة المحامين، 20 حالة تزوير جديدة في الأوراق المطلوبة لتجديد وتعديل القيد لعام 2017.
وقال طلعت البدري، رئيس لجنة مراجعة طلبات اشتراك القيد، إنه عقب توجه الشؤون القانونية إلى المحاكم المختصة المنظورة أمامها أعمال للمحامين تبين تزوير أوراق صحف الدعاوى والعرائض بجانب تزوير دليل اشتغال وتوكيلات وختم مغاير، بجانب عدم كتابة بيانات القضية أو إضافة اسم مغاير للمحامي.
وأوضح البدري، أن حالة التزوير تقوم على أساس استخدام حوالي أكثر من 10 محامين لذات العريضة أو الصحيفة بوضع أسماء مغايرة لاسم المحامي الأصلي، وبعد الإطلاع والتأكد من المحاكم تبين تزويرها بعدم وجود وإثباتها في المحكمة.
وأكد البدري، تحويل حالات بالفعل إلى النيابة المختصة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ذلك الأمر بعد العرض على النقيب العام استدعائهم وإيقاف تلك الحالات، ليأخذ كل ذي حق حقه.
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