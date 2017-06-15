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عمدة لندن: السكان يشعرون بالغضب والقلق بعد حريق برج جرينفيل

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عمدة لندن: السكان يشعرون بالغضب والقلق بعد حريق برج جرينفيل

08:46 م الخميس 15 يونيو 2017

عمدة لندن: السكان يشعرون بالغضب والقلق بعد حريق برج جرينفيل

حريق برج جرينفيل

لندن - (د ب أ)
قال عمدة لندن صادق خان اليوم الخميس ان سكان منطقة غرب لندن يشعرون بـ " بالغضب والقلق" بعد الحريق الضخم الذى شب فى برج جرينفيل واسفر عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا، والكثير من المفقودين في برج سكني مكون من 24 طابقا.

وأضاف خان بالقرب من برج جرينفيل بعد لقائه مع رجال الشرطة والاطفاء وسكان المنطقة"من المفهوم ان السكان غاضبون جدا وقلقون".

وقاطع أشخاص خان الذين قالوا إنه كان يمكن منع الحريق، وعندما بدأ في مناقشة خطط للتحقيق، قائلا" اننا نحتاجه الان".

وقال خان إنه "من المهم ان تتاح للمجتمع فرصة طرح هذه الاسئلة" بعد أن تم تحديد الطلاء الجديد كعامل محتمل فى الانتشار السريع للحريق، والتشكيك في اجراءات مواجهة الحرائق واجراءات الاخلاء.

ودعا خان المحققين الى نشر تقرير مؤقت هذا الصيف وقال إن تجمعات سكنية مماثلة فى لندن وأماكن اخرى تحتاج الى إجراء فحوص فورية بشأن السلامة لطمأنة السكان.

وقال خان" نريد تحقيق العدالة".

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