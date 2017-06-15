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السودان ينفي دعمه للمتمردين في جنوب السودان

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السودان ينفي دعمه للمتمردين في جنوب السودان

08:30 م الخميس 15 يونيو 2017

السودان ينفي دعمه للمتمردين في جنوب السودان

جيش جنوب السودان

جوبا (د ب أ)
اتهم جيش جنوب السودان اليوم الخميس، دولة السودان المجاورة بدعم الجماعات المتمردة التي تمارس نشاطها في جنوب السودان.

وقال المتحدث باسم الجيش سانتو دوميك تشول، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المتمردين المتحالفين مع نائب الرئيس السابق ريك مشار شنوا هجمات على مواقع للجيش في شمال منطقة أعالي النيل.

وأضاف تشول إن المتمردين استخدموا على ما يبدو الزي والأسلحة والذخائر السودانية ، فيما نفت السودانية والمتمردين تلك الاتهامات.

وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية أحمد عثمان بلال عبر الهاتف من الخرطوم :"إن المشاكل في جنوب السودان هي مشاكل خاصة بجنوب السودان ... فلماذا يتورط بها السودان؟"

ووصف المتحدث باسم المتمردين في جنوب السودان بول جابريل الاتهامات "بانها لا أساس لها من الصحة".

واعتادت الدولتان تبادل الاتهامات بدعم الجماعات المتمردة فيهما منذ انفصال جنوب السودان عن السودان في عام 2011.

وتشهد جنوب السودان صراعا عسكريا، منذ الانقسام بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق، ريك مشار في كانون أول/ ديسمبر 2013، أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد 5ر3 مليون آخرين.

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