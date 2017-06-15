صور| الصرف الصحي يختلط بمياه الشرب في 5 قرى بالبحيرة

التحرير

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شهدت قرى الحصن، أبو كاشيك، جناكليس، أيكا والمركب، التابعة لمركز أبو المطامير، محافظة البحيرة، اليوم الخميس، تغيرا في لون مياه الشرب بشكل كبير، نتيجة اختلاطها بمياه الصرف الصحي.

قال مصطفى سنة، أحد أهالي قرية أبو كاشيك، لـ"التحرير"، إنهم فوجئوا بتغير لون مياه الشرب، وخروج رائحة منها مثل رائحة الصرف، مؤكدا انهيار مواسير مياه شرب بجانب مواسير أخرى للصرف الصحي، لكنه لم يتم تحديد مكانها.

وأضاف محمود علي، من قرية الحصن، أن هذه المياه أدت إلى مرض أسرته بالكامل، وتم نقلهم إلى مستشفى أبو المطامير لتلقي العلاج وعمل غسيل للمعدة، وتبين وجود مادة شبه سامة في المياه بسبب اختلاطها بمياه الصرف الصحي.

وذكر محمد زيدان، مدرس، من جناكليس، أنه اضطر لشراء مياه معدنية، بسبب عدم صلاحية المياه نهائيا نتيجة تغير لونها ورائحتها، مشيرا إلى أنها عطلت الفلتر الخاص لتقنية المياه.

وقال خالد حسين، رئيس شركة مياه الشرب بالبحيرة، إنه تم تشكيل لجنة من شركة مياه أبو المطامير، لمعرفة سبب تلوث المياه، خاصة أن هذا الخط تم عمل صيانة له قبل شهر رمضان، ومن أفضل الخطوط فى مركز أبو المطامير، وأن المواسير التي تم وضعها قوية ولا تتعرض للتلف بسهولة.

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