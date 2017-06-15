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كريمة: قراءة القرآن في المواصلات «غير مستحب».. وفي العمل «خيانة»

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كريمة: قراءة القرآن في المواصلات «غير مستحب».. وفي العمل «خيانة» كريمة: قراءة القرآن في المواصلات «غير مستحب».. وفي العمل «خيانة»

التحرير

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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن قراءة القرآن في وسائل الموصلات غير مستحبة، بسبب حالة الصخب والتشويش التي يقوم بها بعض المواطنين، ومن يقوم بذلك يزايد على الإسلام والدين.

وأكد خلال لقائه ببرنامج «اسأل أزهري» المذاع على فضائية «LTC»، اليوم الخميس، أنه يتوجب قراءة القرآن في حالة خشوع، ومن يريد قراءة القرآن يقرأه في بيته.

ونهى العاملين في الشركات العامة والخاصة عن قراءة القرآن الكريم في أماكن عملهم، مؤكدًا أن أماكن العمل ليست لقراءة القرآن، ومن يفعل ذلك فهو خائن للأمانة.

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التحرير

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