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رشيد محمد رشيد يصل القاهرة للمرة الأولى منذ هروبه عقب ثورة 25 يناير

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مصراوي Masrawy

رشيد محمد رشيد يصل القاهرة للمرة الأولى منذ هروبه عقب ثورة 25 يناير

07:50 م الخميس 15 يونيو 2017

رشيد محمد رشيد يصل القاهرة للمرة الأولى منذ هروبه عقب ثورة 25 يناير

رشيد محمد رشيد

كتب- طه عبيد:

وصل المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، مطار القاهرة الدولي مساء الخميس، قادمًا من إيطاليا لأول مرة منذ هروبه خارج البلاد وقت اندلاع ثورة 25 يناير 2011، حيث تنقل بين مجموعة من الدول العربية.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الوزير الأسبق وصل من إيطاليا، وقامت إحدي الجهات السيادية بإنهاء إجراءات وصوله وخروجه من صالة "4" المخصصة للطائرات الخاصة.

وأضافت المصادر أنه سوف يجري اجتماعات مع عدة جهات للتصالح مع السلطة.

كانت لجنة استرداد الأموال المهربة في الخارج بجهاز الكسب غير المشروع، وافقت في نوفمبر الماضي، على التصالح مع رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك مقابل مبلغ مالي في مقابل إنهاء القضايا التى أثيرت ضده.

وغادر رشيد في أعقاب ثورة يناير 2011 التي أسقطت نظام مبارك.

وكان رشيد محمد رشيد قد قدم طلبا للتصالح مع الدولة بقيمة 528 مليون جنيه في قضايا تضخم الثروة وإهدار المال العام التي صدر فيها أحكاما قضائية سابقة ضده، وهو ما رفضه جهاز الكسب غير المشروع من قبل.

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