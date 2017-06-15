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يوروبول: 135 شخصا ضحايا التشدد الإسلامي في أوروبا العام الماضي

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مصراوي Masrawy

يوروبول: 135 شخصا ضحايا التشدد الإسلامي في أوروبا العام الماضي

07:32 م الخميس 15 يونيو 2017

يوروبول: 135 شخصا ضحايا التشدد الإسلامي في أوروبا العام الماضي

الهجمات الارهابية فى اوروبا

لاهاي (د ب أ)
قالت وكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول)، اليوم الخميس، إن القارة العجوز تعرضت لضربات "غير مسبوقة" للإرهاب خلال العامين الماضيين.

وقالت يوروبول في تقرير صدر في لاهاي، إن 135 شخصا لقوا حتفهم في عام 2016 نتيجة لما وصفته بالإرهاب الإسلامي في أوروبا.

وقال التقرير إن الإسلاميين نفذوا 13 هجوما، كان 6 من بينها له صلة مباشرة بتنظيم داعش.

وأضاف التقرير أنه تم تسجيل رقم قياسي للمقبوض عليهم في عام 2016 وهو 700 شخص.

وقال روب اينوريت مدير اليوروبول إن أوروبا واجهت "شكلا غير مسبوق من الهجمات الإرهابية الجهادية".

وأضاف اليوروبول، إن التهديد الأكبر قيل إنه يأتي من مهاجمين منفردين عائدين من دول مثل سوريا.

وأشار التقرير إلى نجاح تنظيمات مثل "داعش" على الإنترنت واستخدامها الأمثل لشبكات التواصل الاجتماعي للدعاية والتجنيد.

وذكر التقرير انه تم تسجيل نحو 142 هجوما إرهابيا في عام 2016 في أوروبا، مضيفاً أن الجماعات القومية والانفصالية كانت وراء معظم تلك الهجمات.

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