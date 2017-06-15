«الصالون المتسع».. أولى تعديلات «فيات» في سيارتها الجديدة «500L»

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أعلنت شركة "فيات" الإيطالية عن النسخة الجديدة من سيارتها المدمجة "500L” الشهيرة، بعد إضافة مزايا وسمات فنية جديدة لها.

ووفقًا لموقع "أدفيرتيزر" الإماراتي، فإن أهم السمات التي أضافتها الشركة الإيطالية للسيارة الجديدة، كانت زيادة الاتساع الداخلي لها، وهو ما يشير إلى عزم فيات المراهنة عليها بشكل رئيسي في الأسواق الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

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وأشارت فيات إلى أن أول تسليم للطلبات المسبقة للسيارة الجديدة سيكون مع حلول شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعدما تم الكشف عن النسخة الجديدة من "500L” مؤخرًا.