محافظ الإسكندرية: افتتاح الطريق الدائري نهاية يوليو

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ اﻹسكندرية، اليوم الخميس، مشروع تطوير الطريق الدائري بنطاق حي وسط، للوقوف على آخر أعمال التطوير، وأهم المعوقات التي تواجه عمليات التطوير، استعدادا لتسليم الأعمال به وافتتاحه نهاية يوليو المقبل، إذ تم الانتهاء من 80% من الأعمال به.

وخلال التفقد شدد المحافظ على الجهات المنفذة للمشروع بتكثيف الأعمال وزيادة دوريات العمل به؛ لسرعة تسليم جميع أعمال التطوير في الوقت المحدد، مؤكدا تذليل جميع العقبات التي تعوق عملية التطوير، وأنه لن يسمح بأي تقصير وسيتم محاسبة المسئولين عن أي تأخر.

على الصعيد ذاته، أكد سلطان أن مشروع تطوير الطريق الدائري يعد وصلة حيوية بديلة للكورنيش المتجهة إلى شرق المدينة، وسيسهم بشكل كبير في الحد من التكدس والاختناق المروري بوسط اﻹسكندرية، ما سيشعر المواطنين بمدي التحسن الملحوظ في الحركة المرورية؛ وذلك في إطار وضع خطة شاملة لأعمال تخطيط النقل والمرور والمواصلات بنطاق المحافظة.

شاهد أيضا

وأوضح المحافظ أن الإسكندرية تسير في اتجاه تطوير المناطق الحيوية وتخطيطها لتمثل إضافات جديدة لها، وكذا تحسين الحركة المرورية في أنحائها للحد من ظاهرة التكدس والاختناق المروري، مؤكدا أن الهدف هو شعور المواطن بمدى اهتمام الدولة بالتنمية وسرعة حل المشكلات، ورفع المعاناة عن المواطنين.

يذكر أن الطريق الدائري يربط من الطريق الصحراوي إلي شرق المدينة بطول 8 كم و800 متر، من بداية الصحراوي وحتى كوبري أبيس، هذا وتم الانتهاء من الجهة القبلية به بنطاق حي وسط، وجاري العمل في الحارة البحرية واستكمال باقي الأعمال لتسليم المشروع في موعده المحدد.