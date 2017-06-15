معهد المحاسبين يقدم 6 منح دراسية بالتعاون مع جمعية رسالة

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ينظم معهد المحاسبين الإداريين IMA الرائد في مجال المحاسبة الإدارية والمانح لشهادات الـ CMA المعتمدة دولياً، في القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، مؤتمراً للإعلان عن تقديم 6 منح دراسية جديدة لشهادة الـ CMA للمحاسبين المصريين بالتعاون مع جمعية رسالة المؤسسة المتخصصة في مجالات التنمية المجتمعية ، وذلك في إطار الجهود المبذولة من المعهد لتطوير القدرات البشرية المتميزة، وتعزيز دوره في بناء جيل جديد من المحترفين في مجال المحاسبة الإدارية في المنطقة.

يعقد المؤتمر على هامش حفل الإفطار السنوي بحضور هنادي خليفة، مديرة العمليات بمعهد IMA لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والدكتور شريف عبد العظيم مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء معهد المحاسبين الإداريين بمصر.

وأعربت هنادي خليفة قائلة : إننا سعداء بالخطوات الثابتة التي نخطوها نحو ثقّل مهارات وإمكانيات المحاسبين المصريين عبر شراكات متميزة مع عدد من القطاعات الهامه في السوق المصري بوجه عام وجمعية رسالة التي تعد صرح فريد في مجال دعم الأنشطة والمشروعات الخيرية في السوق المصري .

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وأضافت : تأتي هذه الخطوة لتتماشى مع استراتيجيتنا الطموحة القائمة على تأهيل المتخصصين في مصر ومساعدتهم على تحقيق النمو المهني، وأوضحت شهادة CMA تعد الخيار الأمثل للنهوض بأدوات المحاسبين ومستواهم المادي ، واستشهدت بأحدث دراسات المعهد التي صدرت مطلع العام الجاري موضحة أن الحاصلين على شهادة الـ CMA يزيد معدل دخلهم السنوي بنسبة 45% مقارنة بغيرهم من المتخصصين في هذا المجال .

تجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة تعد أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية معهد IMA للمسئولية المجتمعية ، ومن المقرر أن يستعرض المعهد حجم العمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، بجانب عرض الخطط المستقبلية للتوسع في مصر والمنطقة.