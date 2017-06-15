الخارجية البريطانية: استيقاظ الصائمين لتناول السحور أنقذ حياة الكثيرين في حريق لندن
الخارجية البريطانية: استيقاظ الصائمين لتناول السحور أنقذ حياة الكثيرين في حريق لندن
07:00 م الخميس 15 يونيو 2017
لندن (أ ش أ)
أفاد المتحدث باسم الخارجية البريطانية في الشرق الأوسط إدوين صامويل اليوم الخميس بأن تقارير أشارت إلى أن استيقاظ المسلمين الصائمين للسحور ساهم في إنقاذ حياة العديد من الأشخاص من حريق أحد الأبراج في لندن.
وشكر صامويل - في تدوينة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - الصائمين المسلمين على هذا الموقف.
وكان حريق ضخم التهم برج جرينفيل السكني المكون من 24 طابقًا، في منطقة "لانكستر ويست" غربي لندن، وأسفر عن مقتل 17 شخصًا على الأقل.
وقالت الشرطة البريطانية إن الحادث ليس إرهابيًا.
وكان سكان بالمنطقة التي شب فيها الحريق، يوم الأربعاء، قد كشفوا أن استيقاظ الصائمين من المسلمين لتناول وجبة السحور، كان وراء إنقاذ حياة الكثيرين.
وقالت إحدى سكان المنطقة السكنية إن الصائمين الذين استيقظوا لتناول السحور، انتبهوا للحريق وأبلغوا السلطات البريطانية، مضيفة أن معظم الصائمين لا يذهبون للنوم قبل الساعة الثانية صباحًا.
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