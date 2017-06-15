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"صوت الشعب" تبث جلسة إقرار البرلمان لاتفاقية تيران وصنافير

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مصراوي Masrawy

"صوت الشعب" تبث جلسة إقرار البرلمان لاتفاقية تيران وصنافير

06:59 م الخميس 15 يونيو 2017

كتب- محمد قاسم:
نشرت قناة "صوت الشعب" الحكومية، تسجيلا على صفحتها على موقع يوتيوب، لجلسة مناقشة مجلس النواب وإقراره لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين والسعودية والتي تتضمن نقل مصر سيادتها على جزرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى .

والتسجيل مدته أكثر من ساعتين، وهو يبدأ بكلمة لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال.

شهدت الجلسة حالة من الشد والجذب بين مؤيدي الاتفاقية ومعارضيها، إضافة إلى الخبراء الذين استدعاهم مجلس النواب للاستماع إلى آرائهم بشأن الاتفاقية التي أبطلتها المحكمة الإدارية العليا في يناير الماضي.

كان مجلس النواب وافق بشكل نهائي، أمس الأربعاء، على الاتفاقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أبريل عام 2016 والتي بموجبها تنتقل السيادة المصرية على جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية.

جاءت موافقة المجلس على الاتفاقية خلال الجلسة العامة، التي ترأسها الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، عقب مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنها اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

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