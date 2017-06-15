قوات سوريا الديمقراطية تصد أكبر هجوم لداعش غرب الرقة
قوات سوريا الديمقراطية تصد أكبر هجوم لداعش غرب الرقة
06:49 م الخميس 15 يونيو 2017
قوات سوريا الديمقراطية
دمشق (د ب أ)
تصدت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لهجوم عنيف شنه عناصر تنظيم داعش على حي السباهية غرب مدينة الرقة شمال سوريا اليوم الخميس .
وقال قائد عسكري في قوات سورية الديمقراطية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "مسلحي تنظيم داعش شنوا هجوماً هو الأعنف على حي السباهية من ثلاثة محاور، الا أن قوات سوريا الديمقراطية أفشلت الهجوم وتصدت لهجوم عناصر داعش، وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".
وأضاف القائد العسكري أن هجوم عناصر داعش على حي السباهية هو "الأعنف منذ سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على الحي يوم السبت الماضي ".
وفي الجبهة الشرقية وصلت قوات سوريا الديمقراطية إلى أطراف دوار البتاني شمال غرب حي الصناعة، وما تزال معارك عنيفة تجري في الحي بين مسلحي داعش وقوات قسد التي فرضت سيطرتها اليوم الخميس على حي الصناعة شرق مدينة الرقة ".
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