إخلاء سبيل 8 من متظاهري "تيران وصنافير" بكفالة 10 آلاف جنيه

كتب - محمود السعيد:

قررت نيابة قصر النيل، اليوم الخميس، إخلاء سبيل 8 شباب بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، في اتهامهم بالاشتراك في تظاهرة بمحيط نقابة الصحفيين، احتجاجا على مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تتضمن نقل مصر سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى السعودية.

وتولى المحاميان طارق حسين ومختار منير، الدفاع عن المتهمين في القضية.

النيابة تسلمت تحريات الأمن الوطني، التي أثبتت صحة الواقعة، وقدم ضابط التحريات مقطع مصور مزعوم يظهر المتهمين به ومشاركتهم في الاحتجاج.

ووجهت النيابة للمتهمين 5 اتهامات هي: "التظاهر دون تصريح، ما يخل بالأمن العام، والتجمهر، واستعراض القوة، وإهانة رئيس الجمهورية، والجهر بالصياح في طريق عام."

والمقبوض عليهم هم: باسم طارق ومحمد مصطفى وعبد الرحمن مقلد ومحمد رياض ومحمود نجم ومحمد أحمد محمد وهاني محمد عبد الحميد ومحمد سمير سيد.

كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على 8 من الشباب من محيط نقابة الصحفيين، ترامنا مع اعتصام للصحفيين وشخصيات عامة بالنقابة، احتجاجا على موافقة اللجنة التشريعية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنتقل بموجبها جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة.