نقيب الصحفيين: التحقيق في دخول قنوات إخوانية وشخصيات سياسية داخل النقابة

القاهرة- (أ ش أ):

قال عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن اجتماع مجلس نقابة الصحفيين الطارئ الذي عقد اليوم الخميس، قرر إحالة وقائع يوم الثلاثاء الماضي للتحقيق، وذلك فيما يتعلق بقيام قنوات مثل الجزيرة والقنوات التابعة للإخوان ببث أحداث من داخل النقابة، إضافة إلى دخول شخصيات سياسية غير نقابية إلى مقر نقابة الصحفيين.

وكان عدد من الصحفيين قد دعوا للاعتصام بالنقابة الثلاثاء، بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وشدد سلامة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب اجتماع المجلس اليوم-، على تأكيد الاجتماع وجوب عدم تكرار ذلك، وأن أي ممن يثبت تورطه في هذه الوقائع سيتعرض للتحقيق من جانب مجلس النقابة، والذي قد يتخذ قرارا بإحالته إلى النيابة العامة.

وعن البيان الذي صدر عن بعض أعضاء المجلس بخصوص اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية وطالبوا مجلس النقابة بالموافقة عليه، قال نقيب الصحفيين إنه "لم يعرض للمناقشة.. ونحن لسنا طرفا".

وفي سياق آخر ، أعلن نقيب الصحفيين أن اجتماع المجلس قرر - أيضا - رفع قيمة رسوم القيد للمنضمين الجدد إلى جدول تحت التمرين إلى 1500 جنيه بدلا من 400 جنيه، لتنمية موارد النقابة.