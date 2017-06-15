أخبار عاجلة

عودة المواقع التي تم حجبها عدا وكالة الأنباء القطرية.. وزغلول: خطوة جيدة -
محلل سعودي: قطر ستعمل على بث الفرقة من خلال ملف «تيران وصنافير» -
صورة وخبر: الموصل.. جندي ونظرة مهموم -
ستاد مصر - ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وأسوان بالجولة الـ 31 من الدوري الممتاز -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة الـ 31 من الدوري مع ك. أحمد الشناوي -
10 تصريحات × 24 ساعة -
خبير عسكري: نحتاج لعام واحد للقضاء على الإرهاب إذا توقف التمويل -
مستشار صندوق النقد السابق: الدولار سينخفض لـ14 جنيهًا خلال عام -
مساعد وزير الداخلية يفاجئ قوات الشرطة في المترو خلال الإفطار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

نقيب الصحفيين: التحقيق في دخول قنوات إخوانية وشخصيات سياسية داخل النقابة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نقيب الصحفيين: التحقيق في دخول قنوات إخوانية وشخصيات سياسية داخل النقابة

06:20 م الخميس 15 يونيو 2017

نقيب الصحفيين: التحقيق في دخول قنوات إخوانية وشخصيات سياسية داخل النقابة

القاهرة- (أ ش أ):

قال عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن اجتماع مجلس نقابة الصحفيين الطارئ الذي عقد اليوم الخميس، قرر إحالة وقائع يوم الثلاثاء الماضي للتحقيق، وذلك فيما يتعلق بقيام قنوات مثل الجزيرة والقنوات التابعة للإخوان ببث أحداث من داخل النقابة، إضافة إلى دخول شخصيات سياسية غير نقابية إلى مقر نقابة الصحفيين.

وكان عدد من الصحفيين قد دعوا للاعتصام بالنقابة الثلاثاء، بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين والمملكة العربية .

وشدد سلامة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب اجتماع المجلس اليوم-، على تأكيد الاجتماع وجوب عدم تكرار ذلك، وأن أي ممن يثبت تورطه في هذه الوقائع سيتعرض للتحقيق من جانب مجلس النقابة، والذي قد يتخذ قرارا بإحالته إلى النيابة العامة.

وعن البيان الذي صدر عن بعض أعضاء المجلس بخصوص اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية وطالبوا مجلس النقابة بالموافقة عليه، قال نقيب الصحفيين إنه "لم يعرض للمناقشة.. ونحن لسنا طرفا".
وفي سياق آخر ، أعلن نقيب الصحفيين أن اجتماع المجلس قرر - أيضا - رفع قيمة رسوم القيد للمنضمين الجدد إلى جدول تحت التمرين إلى 1500 جنيه بدلا من 400 جنيه، لتنمية موارد النقابة.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس البرلمان: مصر حريصة على تطوير العلاقات مع العراق اقتصاديا وسياحيا

    رئيس البرلمان: مصر حريصة على تطوير العلاقات مع العراق اقتصاديا وسياحيا

    أخبار
  • خالد ميري: جلسة استثنائية لبحث التظلمات على نتيجة لجنة قيد الصحفيين

    خالد ميري: جلسة استثنائية لبحث التظلمات على نتيجة لجنة قيد الصحفيين

    أخبار
  • أول استقالة في مجلس النواب بسبب اتفاقية

    أول استقالة في مجلس النواب بسبب اتفاقية "تيران وصنافير"

    أخبار
  • وقفة للأطباء أمام

    وقفة للأطباء أمام "دار الحكمة" اعتراضًا على اتفاقية تيران وصنافير

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بعد موافقة البرلمان.. ما هو مصير أحكام مصرية

    بعد موافقة البرلمان.. ما هو مصير أحكام مصرية "تيران وصنافير"؟أخبار

  • مصادر: تكتل

    مصادر: تكتل "٢٥ -٣٠" يبحث تقديم استقالة جماعية من البرلمانأخبار

  • مصراوي ينشر قائمة بـ 102 نائب قالوا

    مصراوي ينشر قائمة بـ 102 نائب قالوا "لا" لسعودية تيران وصنافيرأخبار

  • كوليبالي يستفز جمهور الأهلي مجددا ..

    كوليبالي يستفز جمهور الأهلي مجددا .. "صورة"

  • قائمة أولية بأسماء 156 نائبا صوتوا بالموافقة على اتفاقية تيران وصنافير

    قائمة أولية بأسماء 156 نائبا صوتوا بالموافقة على اتفاقية تيران وصنافيرأخبار

  • إصابة ضابط ومجندين بمطار القاهرة في حادث تصادم

    إصابة ضابط ومجندين بمطار القاهرة في حادث تصادمأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وأسوان بالجولة الـ 31 من الدوري الممتاز

ستاد مصر - ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وأسوان بالجولة الـ 31 من الدوري الممتاز

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة الـ 31 من الدوري مع ك. أحمد الشناوي

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة الـ 31 من الدوري مع ك. أحمد الشناوي

ستاد مصر - لقاء مع ك. خالد جلال مدير الكرة بالزمالك بعد الفوز على أسوان بالجولة الـ 31 من الدوري

ستاد مصر - لقاء مع ك. خالد جلال مدير الكرة بالزمالك بعد الفوز على أسوان بالجولة الـ 31 من الدوري

ستاد مصر - لقاء مع ك. أحمد كشري مدرب النصر للتعدين بعد خسارة فريقه من طنطا بالجولة الـ 31 من الدوري

ستاد مصر - لقاء مع ك. أحمد كشري مدرب النصر للتعدين بعد خسارة فريقه من طنطا بالجولة الـ 31 من الدوري