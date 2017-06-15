الجيش الجزائري يقتل إرهابيين اثنين جنوبي البلاد
الجيش الجزائري يقتل إرهابيين اثنين جنوبي البلاد
06:15 م الخميس 15 يونيو 2017
الجزائر (د ب أ)
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن مقتل إرهابيين اثنين اليوم الخميس، إثر عملية دورية لمفرزة من الجيش قرب مدينة تمنراست أقصى جنوب البلاد.
وذكرت الوزارة في موقعها الرسمي على الإنترنت، إنه تم ضبط بندقيتين رشاشتين من نوع (إف إم بي كيه)، وكمية كبيرة من الذخيرة ومركبة رباعية الدفع.
وأوضح ذات المصدر، أن هذه العملية الجديدة، التي تضاف إلى سلسلة النتائج الميدانية الإيجابية المحققة من طرف قوات الجيش، تؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين، عبر كافة ربوع البلاد، لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد.
وكانت وزارة الدفاع في وقت سابق اليوم، أعلنت عن اعتقال عنصري دعم للجماعات الإرهابية في إطار مكافحة الإرهاب خلال عمليتين منفصلتين بولايتي تيزي وزو وقسنطينة شرقي البلاد.
وأوضحت الوزارة في موقعها الرسمي على الإنترنت، أن العمليتين جرتا أمس الأربعاء.
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