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"عشماوي" يناقش تحديث قاعدة بيانات القليوبية

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مصراوي Masrawy

"عشماوي" يناقش تحديث قاعدة بيانات القليوبية

06:04 م الخميس 15 يونيو 2017

عشماوي يناقش تحديث قاعدة بيانات القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

عقد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، اجتماعًا مع مدير مركز المعلومات ودعم القرار بالمحافظة، ومجموعة من أساتذة جامعة بنها، ومديري مراكز المعلومات الفرعية بمديريات الخدمات، لمناقشة تطوير وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمحافظة.

كما ناقش "عشماوي" خلال الاجتماع ضرورة استكمال إنشاء المراكز التكنولوجية على مستوى مجالس المدن، التابعة للمحافظة، ليكون العمل على أساس سليم لقاعدة البيانات، لتسهم في تقديم بيانات دقيقة، يسهل الإطلاع عليها عند الاحتياج إليها.

وأكد "عشماوي" أنه تقرر عقد اجتماع الأسبوع القادم، يحضره جميع رؤساء المدن ومديري المديريات والهيئات، لإعطائهم البيانات، والمحددات المطلوب منهم حصرها، لإضافتها لعمل تحديث دقيق لقاعدة البيانات العامة بالمحافظة.

وأضاف عشماوي أن المحافظة بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات، لربط جميع المصالح الحكومية، ومركز المدن والأحياء ببعضها بنظام إليكتروني واحد، يسهل الوصول إليه من قبل متخذي القرار.

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