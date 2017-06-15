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خالد ميري: كُلفت برئاسة لجنة التحقيق في واقعة اعتصام الصحفيين

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خالد ميري: كُلفت برئاسة لجنة التحقيق في واقعة اعتصام الصحفيين خالد ميري: كُلفت برئاسة لجنة التحقيق في واقعة اعتصام الصحفيين

التحرير

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قال خالد ميري، وكيل أول النقابة، إن المجلس قرر إحالة واقعة ما حدث يوم الثلاثاء من اعتصام بعض الصحفيين والقبض على عدد منهم، فضلاً عن التحقيق في واقعة البث المباشر لقناة الجزيرة مباشر من داخل النقابة، والتحقيق في دخول عدد من السياسيين ممن ليسوا أعضاءً بالنقابة، وقيامهم بممارسة العمل السياسي داخل النقابة.

وأضاف ميري، أنه سيترأس لجنة التحقيق في كافة الأحداث التي وقعت بحيث سيكون هناك تحقيق كامل وشامل لكافة ما جرى، مؤكدًا أنهم سيتابعون موقف الصحفيين المحبوسين الذين تم القبض عليهم وسيتم إخراجهم.

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وأشار، إلى أن مجلس النقابة قرر زيادة رسوم القيد إلى 1500 جنيه للمقيدين الجدد، خاصة في ظل ارتفاع التكاليف في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن المجلس قرر صرف 1000 جنيه إعانة عاجلة لصحفيي جريدة البورصة التي تم حجبها مؤخرًا.

ولفت إلى أن النقيب متواصل مع كل جهات الدولة فيما يخص البورصة، كما سيتواصل شخصيًا مع الزميل محمد شبانة، لمخاطبة رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان، لبحث موقف الجريدة حاليًا، في ظل التحفظ على أموال مالك الجريدة.
 

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التحرير

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