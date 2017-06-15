نظافة القاهرة تستعد لعيد الفطر بتجميل 350 حديقة

التحرير

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بدأت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة في الإستعداد لعيد الفطر المبارك، و قال المهندس حافظ السعيد رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة فى تصريحات ل"التحرير" إن الهيئة تعمل الان في الحدائق العامة من خلال تقليم الأشجار وتنظيف الحدائق والتي يبلغ عددها ما يقرب من 350 حديقة، لافتا إلى أنه سيتم البدء أيضا في اجراءات النظافة لحوالي 2000 ساحة الصلاة وحول المساجد، موضحا أن الحدائق ستكون مزودة بالاسعافات الأولية لاستخدامها سريعا في حال حدوث أي اصابة للمواطنين أو أى حالات اعياء.

وأضاف السعيد أن أماكن الترفيه الخاصة بالاطفال في الحدائق ستكون مستعدة لاستقبال الزوار في العيد، لافتا إلى أن الهيئة ستقوم بتشكيل غرفة عمليات لمراجعة اعمال النظافة وتلقي الشكاوي من المواطنين على مدار أيام عيد الفطر، وسيتم عمل دوريات لعمال النظافة بحيث لا تخلو الشوارع من تواجدهم حفاظا على النظافة خلال أيام العيد والتي تشهد ازدحاما شديدا وقيام البعض بإلقاء القمامة في الشوارع.