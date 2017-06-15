رئيس البرلمان: مصر حريصة على تطوير العلاقات مع العراق اقتصاديا وسياحيا

كتب- أحمد علي:

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب حرص مصر على تطوير العلاقات مع العراق سواء في المجال الاقتصادي أو السياحي أو الاستثمارات المشتركة، مشددا على أن قوة العراق تكمن في الالتفاف حول فكرة المواطنة ونبذ الطائفية بجميع أشكالها.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان، اليوم الخميس، لنائب رئيس جمهورية العراق إياد علاوي والوفد المرافق له، بحضور سليمان وهدان وكيل مجلس النواب والمستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للمجلس، والنائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، والنائبة سحر طلعت مصطفى رئيسة لجنة السياحة والطيران المدني، والنائب كريم درويش وكيل لجنة العلاقات الخارجية، والنائب أحمد إمبابي وكيل لجنة الشؤون العربية.

وأعرب عبد العال عن اعتزاز وتقدير الجانب المصري لهذه الزيارة المهمة، واستعداد مجلس النواب المصري للتعاون مع الجانب العراقي في كل ما يحتاجه فيما يتعلق بتجربة الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أهمية تشكيل جمعية للصداقة البرلمانية بين البلدين لتكون نواة لتطوير التعاون الثنائي خاصة على الصعيد البرلماني.

من جانبه، أكد إياد علاوي نائب الرئيس العراقي أهمية المشروعات المشتركة ذات المنافع المتبادلة لكلا البلدين، إضافة إلى الزيارات المتبادلة لتنسيق المواقف تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك، مشيرا إلى تطلع العراق للاستفادة من التجربة المصرية العريقة في مجال الانتخابات.

وحول تطورات الوضع الداخلي في العراق لاسيما في ضوء المعركة الجارية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، شدد علاوي على أن الانتصار العسكري على "داعش" يجب أن يتبعه انتصار سياسي بتعميق الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة السياسية.