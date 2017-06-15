خالد ميري: جلسة استثنائية لبحث التظلمات على نتيجة لجنة قيد الصحفيين

كتبت- هاجر حسني:

أكد خالد ميري، رئيس لجنة القيد ووكيل نقابة الصحفيين، أن اللجنة ستعقد لجنة استثنائية لكثرة التظلمات على نتيجة لجنة قيد الصحفيين تحت التمرين الأخيرة، عقب عيد الأضحى مباشرةً.

وأضاف "ميري" عقب الاجتماع الطارئ للمجلس اليوم الأربعاء، أن اللجنة ستعقد لجنة المشتغلين أولًا بعد عيد الفطر المبارك، وبعدها ستعقد اللجنة الاستثنائية.

كان عبدالمحسن سلامة، دعا لاجتماع طارئ لمناقشة الأحداث التي شهدتها النقابة الثلاثاء الماضي، بالتزامن مع دعوات الاعتصام لرفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلامياً باسم "تيران وصنافير"، وهتف عدد من أعضاء الجمعية العمومية أثناء انعقاد الاجتماع ضد إجراءات الأمن إزاء الصحفيين، مطالبين النقيب بالتدخل للإفراج عن المحتجزين.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على 3 صحفيين اثناء تظاهرهم أمام نقابة الصحفيين احتجاجا على مناقشة مجلس النواب اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.