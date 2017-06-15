المانيا والنمسا تنتقدان خطط واشنطن الرامية لتوسيع العقوبات ضد روسيا

برلين (د ب أ)

اتهم وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل بشكل حاد مجلس الشيوخ الأمريكي بإتباع مصالح اقتصادية خاصة من خلال توسيع نطاق العقوبات المخطط له ضد روسيا.

وأعلن جابريل مع المستشار النمساوي كريستيان كيرن اليوم الخميس إنه على الرغم من أن إتباع نهج متماسك من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في حل الأزمة الأوكرانية يصب في المصلحة المشتركة، فإن مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأربعاء بأغلبية ساحقة يتعلق في الواقع ببيع غاز نفطي مسال أمريكي وإزاحة توريدات الغاز الطبيعي الروسي من السوق الأوروبية.

وأكد وزير الخارجية الألماني والمستشار النمساوي أن "الإمداد بالطاقة الخاص بأوروبا يعد شأنا أوروبيا وليس شأن الولايات المتحدة الأمريكية".

وشدد على ضرورة ألا يتم الربط بين أدوات العقوبات السياسية والمصالح الاقتصادية.

وأشار إلى أن تهديد شركات أوروبية "في السوق الأمريكية بفرض عقوبات، إذا شاركت في مشروعات غاز طبيعي مثل نورد ستريم 2 مع روسيا أو تمويلها، سوف يضفي على العلاقات الأوروبية- الأمريكية شكلا جديدا تماما وسلبي للغاية".

يذكر أن 97 شخصا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي البالغ عددهم مئة عضو صوتوا أمس الأربعاء لصالح مشروع قانون من شأنه توسيع نطاق العقوبات ضد روسيا.

يذكر أنه تم فرض العقوبات ضد روسيا بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية.

ولابد أن يوافق مجلس النواب الأمريكي حاليا على توسيع نطاق هذه العقوبات.

وبعد ذلك سيكون هناك حاجة لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع القانون كي يدخل حيز التنفيذ.