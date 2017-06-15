أخبار عاجلة

عودة المواقع التي تم حجبها عدا وكالة الأنباء القطرية.. وزغلول: خطوة جيدة -
محلل سعودي: قطر ستعمل على بث الفرقة من خلال ملف «تيران وصنافير» -
صورة وخبر: الموصل.. جندي ونظرة مهموم -
ستاد مصر - ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وأسوان بالجولة الـ 31 من الدوري الممتاز -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة الـ 31 من الدوري مع ك. أحمد الشناوي -
10 تصريحات × 24 ساعة -
خبير عسكري: نحتاج لعام واحد للقضاء على الإرهاب إذا توقف التمويل -
مستشار صندوق النقد السابق: الدولار سينخفض لـ14 جنيهًا خلال عام -
مساعد وزير الداخلية يفاجئ قوات الشرطة في المترو خلال الإفطار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

المانيا والنمسا تنتقدان خطط واشنطن الرامية لتوسيع العقوبات ضد روسيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

المانيا والنمسا تنتقدان خطط واشنطن الرامية لتوسيع العقوبات ضد روسيا

06:03 م الخميس 15 يونيو 2017

المانيا والنمسا تنتقدان خطط واشنطن الرامية لتوسيع العقوبات ضد روسيا

برلين (د ب أ)
اتهم وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل بشكل حاد مجلس الشيوخ الأمريكي بإتباع مصالح اقتصادية خاصة من خلال توسيع نطاق العقوبات المخطط له ضد روسيا.

وأعلن جابريل مع المستشار النمساوي كريستيان كيرن اليوم الخميس إنه على الرغم من أن إتباع نهج متماسك من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في حل الأزمة الأوكرانية يصب في المصلحة المشتركة، فإن مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأربعاء بأغلبية ساحقة يتعلق في الواقع ببيع غاز نفطي مسال أمريكي وإزاحة توريدات الغاز الطبيعي الروسي من السوق الأوروبية.

وأكد وزير الخارجية الألماني والمستشار النمساوي أن "الإمداد بالطاقة الخاص بأوروبا يعد شأنا أوروبيا وليس شأن الولايات المتحدة الأمريكية".

وشدد على ضرورة ألا يتم الربط بين أدوات العقوبات السياسية والمصالح الاقتصادية.

وأشار إلى أن تهديد شركات أوروبية "في السوق الأمريكية بفرض عقوبات، إذا شاركت في مشروعات غاز طبيعي مثل نورد ستريم 2 مع روسيا أو تمويلها، سوف يضفي على العلاقات الأوروبية- الأمريكية شكلا جديدا تماما وسلبي للغاية".

يذكر أن 97 شخصا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي البالغ عددهم مئة عضو صوتوا أمس الأربعاء لصالح مشروع قانون من شأنه توسيع نطاق العقوبات ضد روسيا.

يذكر أنه تم فرض العقوبات ضد روسيا بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية.

ولابد أن يوافق مجلس النواب الأمريكي حاليا على توسيع نطاق هذه العقوبات.

وبعد ذلك سيكون هناك حاجة لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد على مشروع القانون كي يدخل حيز التنفيذ.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بوتين : رفع دخل المواطنين والتخلص من الفقر أولى مهام الفترة الرئاسية القادمة

    بوتين : رفع دخل المواطنين والتخلص من الفقر أولى مهام الفترة الرئاسية

    أخبار
  • رئيس الوزراء الاسترالي يسخر من

    رئيس الوزراء الاسترالي يسخر من "ترامب" في تسجيل صوتي مسرب

    أخبار
  • بوتين : مجلس الشيوخ الأمريكي يتحدث عن توسيع العقوبات على روسيا دون أي سبب

    بوتين : مجلس الشيوخ الأمريكي يتحدث عن توسيع العقوبات على روسيا دون

    أخبار
  • الرئيس الروسي:

    الرئيس الروسي:" لا نعتبر أمريكا عدو لنا "

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • رئيس

    رئيس "دفاع البرلمان" يكشف مصير "تيران وصنافير" بعد إقرار الاتفاقيةأخبار

  • الأمن يواجه مسيرة احتجاجية على اتفاقية

    الأمن يواجه مسيرة احتجاجية على اتفاقية "تيران وصنافير"أخبار

  • فقط في رمضان.. المصريين يفعلوا هذا مع زوجاتهم

    فقط في رمضان.. المصريين يفعلوا هذا مع زوجاتهمفنون

  • مجلس الدولة: موافقة البرلمان على

    مجلس الدولة: موافقة البرلمان على "سعودية تيران وصنافير" نافذة وليسأخبار

  • انتحار عروس بعد 6 أشهر من الزواج في المنوفية.. وأهلها:

    انتحار عروس بعد 6 أشهر من الزواج في المنوفية.. وأهلها: "حماتها وجوزهاأخبار

  • بالصور.. أهالي الزقازيق يسكبون

    بالصور.. أهالي الزقازيق يسكبون "الشاي" على وجه نجل "مرسي"أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب وميلانيا يزوران زعيم الأغلبية الجمهورية بالكونجرس "المصاب" في المستشفى

ترامب وميلانيا يزوران زعيم الأغلبية الجمهورية بالكونجرس "المصاب" في المستشفى

تأخير موعد بدء حظر السفر الذي فرضه ترامب وسط تحديات قانونية

تأخير موعد بدء حظر السفر الذي فرضه ترامب وسط تحديات قانونية

ترامب: وفاة مهاجم رجال الكونجرس فى فيرجينيا

ترامب: وفاة مهاجم رجال الكونجرس فى فيرجينيا

ماذا قال ترامب عن حادث إطلاق النار في فيرجينا؟

ماذا قال ترامب عن حادث إطلاق النار في فيرجينا؟