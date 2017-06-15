بالصور.. افتتاح معرض "ليالي رمضان" للمنتجات المصرية في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتحت مؤسسة "صنع في مصر" بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، معرض "ليالي رمضان"، لتشجيع المنتج المصري وصناعات "الهاند ميد"، وذلك بقاعة "الفور سيزون" بامتداد شارع طرح البحر.

وشهد المعرض مشاركة قرابة الـ40 عارض من محافظات "بورسعيد، القاهرة، دمياط والإسكندرية"، لعرض منتجاتهم من مشغولات "الكورشيه، إكسسوارات كاجوال، إكسسورات سيناوية تراثية، مستلزمات أفراح وأعياد ميلاد، مشغولات خشبية وخزف، وخلطات الطب النبوي والأعشاب الطبيعية" بجانب البلاستيكات والملابس والحقائب مصرية الصنع، وغيرها من المنتجات.

وقالت رحاب حامد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، في تصريحات صحفية، إن المهرجان يستمر لمدة يومين، وسيكون هناك خصومات على المعروضات بمناسبة اقتراب العيد، بهدف تشجيع المنتج المصري والصناعات اليدوية، مشيرة إلى أن المعرض سيتخلله فقرات غنائية وترفيهية.