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بوتين يتحدث عن حفيديه للمرة الأولى متمنيا ان يعيشا "حياة عادية"

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مصراوي Masrawy

بوتين يتحدث عن حفيديه للمرة الأولى متمنيا ان يعيشا "حياة عادية"

05:34 م الخميس 15 يونيو 2017

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرد على اسئلة الروس خ

موسكو (أ ف ب)
تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس للمرة الأولى عن حفيديه قائلا إنه يرغب في أن يعيشا "حياة عادية" وذلك في لقائه السنوي المباشر على التلفزيون للرد على أسئلة الروس.

وردا على سؤال حول التكتم الذي يحيط به شؤون عائلته، كشف الرئيس الروسي على التلفزيون الروسي أنه جد لطفلين.

وقال "في ما يتعلق بحفيدي فأحدهما يذهب إلى الحضانة حاليا، والآخر ولد في الآونة الأخيرة" ما أثار عاصفة تصفيق في الاستوديو. وعبر عن رغبته في ابقائهما بعيدا عن الأضواء لكي يتمكنا من عيش "حياة عادية".

وأوضح الرئيس الروسي خلال هذا البرنامج السنوي الذي يحمل اسم "خط مباشر" وتبثه القنوات العامة الروسية "من أجل ذلك، من الضروري أن يكونا برفقة أطفال آخرين بشكل عادي. إذا أعطيت اسميهما وعمرهما فسيتم التعرف عليهما فورا ولن يتم تركهما وشأنهما".

كشف بوتين للمرة الأولى أنه أصبح جدا في فيلم للمخرج الأمريكي أوليفر ستون بثته "شوتايم" الأمريكية على أربع حلقات منذ الاثنين.

من جانب آخر، نفى الرئيس الروسي معلومات تفيد بأن ابنتيه تقيمان في الخارج. وقال ان "ابنتي الاثنتين ورغم كل أنواع الشائعات، تقيمان هنا في موسكو. ولدي حفيدان ويعيشان حياة عادية أيضا".

وعادة يحيط بوتين حياته الشخصية بتكتم شديد. ولا يتحدث إلا قليلا عن ابنتيه ماريا وكاترينا اللتين ولدتا على التوالي في 1985 و1986 ونادرا ما تظهران في مناسبات عامة. وفاجأ بوتين البلاد عندما أعلن في يونيو 2013 إلى جانب زوجته ليودميلا انفصالهما بعد زواج استمر 30 عاما.

ولم تعرف أية معلومات منذ ذلك الحين بخصوص حياته الشخصية لكن بيانات ضرائبه الرسمية لا تذكر وجود زوجة.

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