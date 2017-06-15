عبدالحفيظ يكشف كواليس الاجتماع الطارئ لمجلس نقابة الصحفيين

كتبت - هاجر حسني:

تصوير- روجيه أنيس:

قال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن اجتماع مجلس نقابة الصحفيين ناقش فتح تحقيق في بث قنوات إخوانية من داخل نقابة الصحفيين وكان هناك موافقة جماعية، كما كان هناك طلب بفتح تحقيق في دخول شخصيات سياسية إلى مقر النقابة.

وأضاف عبدالحفيظ في تصريح خاص لمصراوي، "٥ أعضاء بالمجلس هم "عمرو بدر وجمال عبد الرحيم ومحمود كامل وعبد الحفيظ وحسين الزناتي" رفضوا مقترح التحقيق في دخول شخصيات سياسية النقابة، قائلين: "النقابة لها مواقف وطنية منذ تأسيسها.. وهي نقابة رأي".

وتابع: "اقترحنا تقديم بلاغ ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة وتم رفض الاقتراح، كذلك تم رفض بيان أعضاء بالجمعية العمومية الخاص بطلب رئيس الجمهورية عدم التصديق على اتفاقية تيران وصافير".

وأضاف: "هذه سابقة أولى من نوعها أن تكون نقابة الصحفيين ليس لها دور في هذا الأمر".

وأشار إلى أن الاجتماع لم يتطرق إلى أمر الصحفيين المحبوسين لأنه كان طارئًا وخاص بمناقشة الأحداث التي شهدتها النقابة الثلاثاء الماضي.