محافظ الوادي الجديد: على سائقي "الميكروباص" عدم إزعاج طلاب الثانوية

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، إعادة دراسة تعريفة الأجرة لـ"الميكروباصات" المتجهة إلى محافظة القاهرة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ الوادي الجديد بموقف سيارات الأجرة بحي المروة بمدينة الخارجة، في استجابة لشكاوى المواطنين من الضوضاء والإزعاج الذي يسببه الموقف لطلاب الثانوية العامة.

وشدد المحافظ، خلال جولته على ضرورة منع الضوضاء وحظر استخدام أي مكبرات صوت، كما وجه بالتوسع بالمنطقة المجاورة للموقف لزيادة عدد المظلات، حماية للمواطنين من حرارة الشمس، وتطوير ورفع كفاءة دورات المياه العمومية.

من ناحية أخرى، وجه المحافظ بأن تكون سيارات الأجرة التي تعمل على خط "القاهرة – الوادي الجديد" مكيفة وفي حالة جيدة، ومنح السائقين مهلة حتى نهاية يوليو القادم لتوفيق أوضاعهم.

وقرر الزملوط، بتشكيل لجنة لإعادة حساب التعريفة ومقارنتها بالمحافظات الأخرى، وعقد اجتماع بحضور عدد من السائقين لمناقشتهم في ذلك.