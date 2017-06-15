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بالصور.. محافظ بورسعيد يكرّم أوائل الشهادة الإعدادية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ بورسعيد يكرّم أوائل الشهادة الإعدادية

04:57 م الخميس 15 يونيو 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

كرّم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، وذلك داخل ديوان عام بورسعيد.

وأعرب "الغضبان" عن سعادته بوجود بين أبنائه المتفوقين، مؤكدًا أن تلك اللحظة تعني الكثير للطلاب وأولياء الأمور الذين نجحوا في توفير الأجواء المناسبة التي ساعدت على تفوق أبنائهم.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن التجربة التي أقدمت عليها المحافظة بتعظيم دور المدرسة وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية أتت بثمارها، وأن العام الحالي شهد العديد من الإيجابيات، مقدمًا الشكر لجميع المعلمين ومديري المدارس على هذه النسبة التي تحققت في الشهادة الإعدادية.

واعتمد اللواء عادل الغضبان، مساء أمس الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.75%، حيث بلغ عدد الطلاب الحاضرين 10 آلاف و413 طالبًا، تغيب منهم 21 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 8 آلاف و200 طالب مقابل ألفين و213 طالب راسب.

وجاء في المركز الأول الطالب "أكرم عبد الرازق"، مدرسة القناة الإعدادية بنين، والثاني نورهان سعد بدران، مدرسة ليسيه الحرية، والثالث "عمرو محمد عبد الرازق"، مدرسة الفيروز الخاصة، والرابع "نورهان بدران"، مدرسة هيئة قناة السويس، وفي المركز الخامس جاءت "حلا عمرو إبراهيم"، مدرسة بورسعيد الرسمية للغات.

كما حصلت على المركز السادس "نورهان أحمد الخياط"، مدرسة القناة الإعدادية بنات، والسابع "ندي وائل سمير"، مدرسة بورسعيد الإعدادية بنات، والثامن "مريم ضياء الدين عبد الله"، مدرسة الراعي الصالح، والتاسع "نورهان عادل أبو العلا"، مدرسة سانت ماري، وجاء في المركز العاشر "مارك عادل جريس"، مدرسة سانت ماري.

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