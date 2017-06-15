بالصور- بعد 15 يومًا من الحادث.. إزالة "أخطر طابق" بعقار الأزاريطة المائل

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدرى:

نجحت الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية، اليوم الخميس، في الانتهاء من إزالة الطابق الـ 11 بعقار الأزاريطة المائل، والذى يعد أهم وأخطر طابق، لكونه يمثل نقطة ارتكاز العقار المائل على الآخر المقابل له.

من جانبه، قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية وأساتذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية تواصل أعمال إزالة العقار، وذلك لليوم الخامس عشر على التوالي.

وأشار"سلطان" إلى الانتهاء من هدم الطابقين الـ ١٤ و١٣ بالكامل فى بداية العمل على إزالة العقار تخفيفًا للأحمال، وذلك بشكل تدريجي وبطيء وحذر، حرصًا على العقارات المجاورة.

وأوضح "سلطان" أنهم أزالوا أجزاء من الجانب الشرقى والسلم في الجانب الغربى للعقار المائل، ثم بدأوا العمل على فصل العقارين من خلال هدم الدور ١١ الذي كان يمثل نقطة ارتكاز العقار المائل.

وأشاد المحافظ بجهود الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية وأساتذة كلية هندسة جامعة الإسكندرية على الجهد الكبير الذي بذلوه منذ بداية الأزمة، لتجنب حدوث أي أضرار بالعقارات المجاورة وحمايتهم لممتلكات المتضررين.

في سياق متصل، دعا المحافظ المواطنين بعدم التعامل مع العقارات المخالفة سواء بالبيع أو الشراء، لمنع انتشار هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد أرواح وأمن وسلامة أهالى الثغر.

كما طالب أعضاء مجلس النواب بتعديل القوانين وتجريم كل من يشارك في أعمال البناء المخالف وتجريم كل من يتعامل مع العقارات المخالفة سواء بالبيع أو الشراء.