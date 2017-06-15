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​الصحفيين: صرف ألف جنيه إعانة لصحفيي "البورصة وديلي نيوز"

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مصراوي Masrawy

​الصحفيين: صرف ألف جنيه إعانة لصحفيي "البورصة وديلي نيوز"

05:01 م الخميس 15 يونيو 2017

محمد شبانه أمين صندوق نقابة الصحفيين

كتبت - هاجر حسني:

قال محمد شبانه، أمين صندوق نقابة الصحفيين، إنه سيتم صرف ألف جنيه إعانة لكل صحفي من جريدة "البورصة وديلي نيوز" مطلع الأسبوع المقبل.

وكان عدد من الصحفيين العاملين بجريدة البورصة، طالبوا نقابة الصحفيين بصرف إعانات للعاملين بالمؤسسة حتى يتم صرف رواتبهم المجمدة.

وقال محمود شنيشن، مدير تحرير البورصة، الذي حضر لمقر النقابة بصحبة عدد من الصحفيين العاملين بالجريدة، إنه منذ أن تم التحفظ علي شركة "بيزنس نيوز" وضم جريدتي "ديلي نيوز ايجيبت والبورصة" في شهر نوفمبر الماضي للجنة حصر ممتلكات الإخوان، لا تملك الشركة التصرف في أموالها ويتم وضع رواتب الموظفين في الحساب المجمد الذي فتحته الدولة.

وأضاف أن مطالبهم تتخلص في تعيين إدارة من الدولة للعمل على تسيير شؤون العاملين بالشركة، وصرف رواتبهم، ولحين حدوث ذلك تصرف نقابة الصحفيين إعانات للصحفيين أعضاء النقابة والذي يبلغ عددهم ٧٠ صحفي تقريبا حتى يتم حل الأزمة وصرف الرواتب.

وتابع: "احنا عايزينهم يعاملونا زي كل المؤسسات إلى تم وصفها بأنها إخوانية وتم تعيين إدارات لتسيير العمل بها، لافتا إلى أن الشركة بها ٢٣٠ موظفًا ما بين صحفيين وعمال".

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