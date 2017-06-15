ميركل لاتتحفظ على مقاضاة بولندا والمجر والتشيك على خلفية سياسة اللجوء

برلين - (د ب أ):

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه ليس لديها أي تحفظات على رفع المفوضية الأوروبية دعوى قضائية ضد بولندا والمجر والتشيك على خلفية سياسة اللجوء.

وقالت ميركل اليوم الخميس بعد لقائها مع رئيس الوزراء الإستوني يوري راتاس بالعاصمة الألمانية برلين إن المفوضية قامت "بما يتعين عليها فعله في إطار مسؤوليتها"، مؤكدة أنه لهذا السبب ليس هناك أي داع لتوجيه انتقاد.

يذكر أن بروكسل بدأت رفع دعوى قضائية ضد الدول الثلاث تتهمها فيها بانتهاك قانون الاتحاد الأوروبي، على خلفية ضعف مشاركتها في استقبال لاجئين.

ووصفت الحكومة المجرية ذلك بأنه ابتزاز وتصرف غير أوروبي.

وأكدت ميركل أن استونيا استقبلت لاجئين بما يتوافق مع حصتها.

وأضافت المستشارة الألمانية أنه في ظل الدور الريادي لاستونيا في الرقمنة، سوف تنظم استوني قمة أوروبية عن هذا الموضوع في شهر سبتمبر القادم أيضا.