مسؤول قطري يشيد بموقف الجزائر من أزمة بلاده مع دول خليجية

الجزائر - (د ب أ):

أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية، سلطان بن سعد سلطان المريخي، اليوم الخميس، بـ"الموقف المشرف" للجزائر من أزمة بلاده مع جيرانها في منطقة دول الخليج، مؤكدا على تأثيرها في المنطقة.

وقال الوزير القطري في تصريح للصحافة عقب محادثاته مع وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، بالعاصمة الجزائرية نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن "موقف الجزائر مشرف، كونها أول بلد يصدر بيانا يدعو فيه الى الحوار، وهو ما نسعى إليه مع العديد من الدول الشريفة في المنطقة".

وأضاف: "الجزائر، باعتبارها بلد كبير في العالم العربي، يمكنها أن تلعب دورا في العلاقات العربية-العربية، وهذا بالنظر إلى تأثيرها في المنطقة".

وأوضح المسؤول القطري أن الهدف من زيارته الى الجزائر يتمثل في "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات حول ما يجري في الخليج بيننا وبين السعودية والإمارات والبحرين".

كانت الجزائر دعت الى "انتهاج الحوار كسبيل وحيد لتسوية خلافاتهم التي يمكنها بطبيعة الحال أن تؤثر على العلاقات بين الدول" مشددة على "ضرورة التزام مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها الوطنية في جميع الظروف".