وزير الخارجية التركي يعلن من الكويت: قاعدتنا العسكرية فى قطر لحماية المنطقة كلها

الكويت - ( د ب أ):

أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن القاعدة العسكرية التركية في قطر هي لحماية المنطقة كلها، مضيفًا "عرضنا على السعودية إنشاء قاعدة عسكرية في عام 2015

وقال اوغلو -في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في الكويت بمناسبة زيارته الرسمية لها: "تركيا تقف على مسافة واحدة من قطر والسعودية" مشيرا الى أن" الاجراءات التي اتخذت ضد الدوحة غير صحيحة، خاصة أنها تمت في رمضان ومن دون مشاورات".

ونفى أوغلوا أن تكون الاتفاقية الأمنية مع قطر، وصفقة الطائرات التي أبرمتها الدوحة مع الولايات المتحدة خطوة تصعيدية، قائلا"لا أرى ذلك تصعيدا، ومن الطبيعي أن تشتري قطر حاجتها من السلاح للدفاع عن نفسها، مثلها مثل الإمارات، والكويت، ومصر، وأما بشأن الاتفاقية الأمنية معنا فتعود إلى 2014

وعن علاقات تركيا بالإدارة الأمريكية الجديدة، أوضح أوغلو أنها "أفضل مقارنة مع الإدارة السابقة"، وأضاف ردا على سؤال حول مصير فتح الله جولن"نحن مستمرون في العمل لاستلام فتح الله جولن، ونحن لا نرى من اللائق أن تدعم الولايات المتحدة منظمات كردية ارهابية، ونحن نتحدث في هذه المواضيع بيننا بشكل واضح".

وقال اوغلو: " ان تنظيم استفتاء في إقليم كردستان للانفصال عن العراق خطوة تصعيدية"، وأضاف"رفع علم الانفصال في كركوك غير لائق والاستفتاء تصعيدي لقد اتصلنا بمسعود برزاني أمس وابلغناه موقفنا وينتظر ان يزور تركيا قريبا ،لكننا سنستمر في ابداء وجهة نظرنا".

وحول الأزمة السورية اكد وزير الخارجية التركي أن بلاده تحكم السيطرة على حدودها مع سورية والعراق، وتمكنت من ترحيل 4500 إرهابي إلى بلدانهم الأصلية.