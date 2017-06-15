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بوتين : رفع دخل المواطنين والتخلص من الفقر أولى مهام الفترة الرئاسية القادمة

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مصراوي Masrawy

بوتين : رفع دخل المواطنين والتخلص من الفقر أولى مهام الفترة الرئاسية القادمة

04:39 م الخميس 15 يونيو 2017

بوتين : رفع دخل المواطنين والتخلص من الفقر أولى مهام الفترة الرئاسية القادمة

موسكو - (أ ش أ): 

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المهمة الرئيسية في الفترة الرئاسية القادمة هي رفع دخل المواطنين والتخلص من الفقر.

وأضاف بوتين - خلال "خط الحوار المباشر" السنوي مع المواطنين الروس اليوم، الخميس، "لدينا الكثير من المهام، أولها وأهمها هي تأمين رفع دخل مواطني البلاد والتخلص من الفقر"، في إشارة إلى أنه سيبقى في الرئاسة لفترة رئاسية جديدة في عام 2018.

وتابع: "يتعين التخلص من الأكواخ والمساكن المتداعية"، مؤكدا أن هذا يمكن عمله فقط عبر تطوير الاقتصاد بالسرعة المطلوبة.

وفي ما يتعلق بالاحتجاجات في روسيا، قال بوتين "إن الاحتجاجات هي دائما ممكنة في إطار الإجراءات الديمقراطية، ويجب أن تكون في حدود القانون"، مضيفا "أن الفعاليات الاحتجاجية كأداة للدعاية الشخصية والترويج وحل مشاكل شخصية أمر غير مقبول".

هذا المحتوى من

Asha

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