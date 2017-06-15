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الحكومة تدرس إقامة منطقة صناعية بالفيوم

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الحكومة تدرس إقامة منطقة صناعية بالفيوم الحكومة تدرس إقامة منطقة صناعية بالفيوم

التحرير

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وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل على دراسة مقترح لإقامة مشروع المنطقة الصناعية بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم.

والمشروع يربط الطريق الدائرى الإقليمى، وطريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوى، كما يساهم فى التطوير الصناعى لمنطقة شمال الصعيد التى تعد حلقة وصل بين دلتا النيل ووديانها، فضلاً عن ذلك فإن هذا الموقع يحيطه مساحة صحراوية كبيرة يمكن استخدامها مستقبلاً فى عمليات التوسع والتطوير، حيث تحظى المنطقة بأكملها بأولوية على رأس قائمة التطوير وفق ما ورد فى خطة التنمية المستدامة فى لعام 2030.

ومن جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء مقترح لإنشاء قاعدة معلوماتية متطورة للبيانات المكانية، تتضمن منظومة للخرائط الخاصة بالمساحات المدنية، وتوحيد وتحديث المرجعيات الإحصائية، وتوحيد المواصفات المستخدمة فى إنشاء ونشر الخرائط الرقمية، وضمان جودة البيانات وتقليل التكلفة وتحقيق التكامل فى منظومة المعلومات، واستخدام احدث أساليب التكنولوجيا الحديثة.

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كما استعرض مجلس الوزراء تقريرا حول منظومة النظافة المقترحة بمحافظة القاهرة بعد انتهاء عقود الشركات الحالية، حيث تم تناول الوضع الحالى للمنظومة، فضلاً عن بحث عدد من المقترحات الجديدة والمطالب العاجلة المطلوب الموافقة عليها للبدء فى الإجراءات التنفيذية اللازمة فى الفترة المقبلة.

 

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