رئيس الوزراء يكرم موظفًا رفض رشوة بالملايين في مدينة فايد

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رفض موظف بمدينة فايد بالإسماعيلية، رشوة تقدر بملايين الجنيهات مقابل تسهيل الاستيلاء على أرض تساوي المليارات، وأمام أمانته وإخلاصه كرم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الموظف.

قال الشافعي أبو بكر، إنه يعمل موظفًا بمكتب رئيس مجلس ومدينة فايد، وعرض عليه أحد الأشخاص رشوة كبرى مقابل تقنين وتجهيز ملف وضع يد لـ 6 آلاف فدان بمدينة فايد بشكل زائف وغير قانوني، وعلى الفور أبلغ الموظف، العقيد محمد صلاح رئيس مدينة فايد، وتم التواصل مع اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية والرقابة الإدارية، وتم وضع خطة أسفرت عن ضبط التشكيل العصابي.

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وأضاف: "قالولي احلم وعيش.. تلك الأفدنة ليست فقط من نعمل عليها ولكن هناك مصالح آخرى"، ولكنه رفض لإيمانه بأن الأرض ملكًا للشعب بأكمله، وذلك رغم أن راتبه 1200 جنيه فقط، والأرض تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات جنيه، فيما تم تكليف الموظف من قبل المحافظ، بالانضمام للجنة استرداد أراضي الدولة.

أشاد المحافظ بأمانة الموظف، وتكريم رئيس الوزراء له، مشيرًا إلى أنه لا مكان للمخالفين والمرتشين في محافظة الإسماعيلية، ومن يثبت عليه ذلك سيلاقي أقسى العقوبات القانونية.