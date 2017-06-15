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الوقائع المصرية تنشر قرار "مميش" باللائحة الجديدة للعاملين بهيئة قناة السويس

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مصراوي Masrawy

الوقائع المصرية تنشر قرار "مميش" باللائحة الجديدة للعاملين بهيئة قناة السويس

04:38 م الخميس 15 يونيو 2017

كتبت- مادي غيث:

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا للواء مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ينص على إلغاء العمل بلائحة العاملين بالهيئة الصادرة بالقرار رقم 321 لسنة 1971 من تاريخ نفاذ اللائحة الجديدة، وإقرار لائحة العاملين بالهيئة الجديدة.


جاء ذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 608 لسنة 1971.

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