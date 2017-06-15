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أول استقالة في مجلس النواب بسبب اتفاقية "تيران وصنافير"

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مصراوي Masrawy

أول استقالة في مجلس النواب بسبب اتفاقية "تيران وصنافير"

04:28 م الخميس 15 يونيو 2017

 

كتبت- ياسمين محفوظ:

تقدم محمد فؤاد عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم حزب الوفد باستقالته الى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، اعتراضا على الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية، والمعروفة إعلاميا باتفاقية "تيران وصنافير".

وقال ياسر حسان مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الإعلام لمصراوي إن حزب الوفد بارك استقالة نائبه، مشيرا إلى أن الاستقالة قرار شخصي، والحزب لا يتدخل في قرارات النواب.

وينشر مصراوي نص الاستقالة:

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مصراوي Masrawy

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