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وزير البيئة يلتقي نظيرته الجابونية.. ويؤكد ضرورة الحفاظ على الوحدة الأفريقية

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مصراوي Masrawy

وزير البيئة يلتقي نظيرته الجابونية.. ويؤكد ضرورة الحفاظ على الوحدة الأفريقية

04:23 م الخميس 15 يونيو 2017

وزير البيئة يلتقي نظيرته الجابونية.. ويؤكد ضرورة الحفاظ على الوحدة الأفريقية

كتبت -مادي غيث:

التقى الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، مع وزيرة الغابات والاقتصاد والثروة السمكية والنظم البيئية الجابونية (إستيللا أوندو)، وذلك على هامش فعاليات الجلسة الـــ16 لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة بدولة الجابون، والتي سيقوم خلالها وزير البيئة المصري بتسليم رئاسة المؤتمر إلى الجابون بعد أن تولت رئاسته لمدة عامين بدءًا من أبريل 2015.

وأكّد "فهمي" خلال اللقاء، دعم وزارة البيئة المصرية لنظيرتها الجابونية خلال رئاسة الجابون للمؤتمر في العامين القادمين، وأن المصرية لن تدخر جهدًا في مساعدة الجابون في مهمتها الجديدة، موضحًا ضرورة الحفاظ على الوحدة الأفريقية.

كما سلم وزير البيئة المصري خلال اللقاء نظيرته الجابونية تقريرًا فنيًا عن كل الملفات التي تم تناولها أثناء رئاسة مصر لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، والتي من المزمع أن تقوم الجابون باستمرار العمل عليها لصالح القارة الأفريقية، ومن أهمها ملف التغيرات المناخية والذي تضمن إطلاق السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح لكل من المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة (AREI) والمبادرة الأفريقية للتكيف (AAI) على هامش مؤتمر التغيرات المناخية الحادي والعشرين COP21 بباريس.

وأوضح وزير البيئة أن أهم أهداف المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة يتمثل في المساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز رفاهية الإنسان، ودعم التنمية الاقتصادية السليمة من خلال ضمان حصول جميع الدول على كميات كافية من الطاقة النظيفة والملائمة بأسعار مناسبة، كما تهدف المبادرة إلى مساعدة الدول الأفريقية على التحول السريع نحو نظم الطاقة المتجددة التي تدعم استراتيجياتها الإنمائية منخفضة الكربون مع تعزيز الأمن الاقتصادي وأمن الطاقة.

وأضاف أن المبادرة الأفريقية للتكيف تتميز بخلق شراكات جديدة مع شركاء التنمية والبرامج ومبادرات التكيف الأخرى في القارة لدعمها وخلق التآزر بينهم لتمكين القارة من الحصول على نصيبها من التمويل لأنشطة التكيف، وقد أكد وزير البيئة المصري على أن وثيقة المبادئ الحاكمة لتلك المبادرة تقوم على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتعزيز الأنشطة والمشروعات التي اتفقت عليها البلدان المعنية والمتأثرة في حالة وجود مشروعات عابرة للحدود، وعلى ضمان ملاءمتها للقارة الأفريقية، بالإضافة إلى الشفافية والمساءلة في الصرف على البرامج والمشروعات.

وقد تقدم وزير البيئة المصري بالشكر للجانب الجابوني على استضافة الجلسة السادسة عشر، وعلى حفاوة ودفء الاستقبال.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الرصد اللحظي لتلوث المياه وتلوث الهواء.

كما أشار وزير البيئة إلى استضافة مصر كممثل للقارة الأفريقية لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي CBD/COP14 بنهاية عام 2018، مؤكدًا أن مصر تسعى أيضًا إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في هذا المجال، لا سيما أن دولة الجابون تعد واحدة من أكثر الدول الأفريقية ازدهارًا في مجال التنوع البيولوجي، مما سيمثل قيمة كبيرة للتعاون المشترك بين البلدين في هذا المجال، ومما لا شك فيه فإن التعاون الثنائي بين البلدين من شأنه أن يعزز الوحدة الأفريقية من خلال قيادة الجابون لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة وقيادة مصر المقبلة لاتفاقية التنوع البيولوجي.

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