إصابة طالبتين بإغماء وثالثة بانهيار عصبي في امتحانات الثانوية بالبحيرة
إصابة طالبتين بإغماء وثالثة بانهيار عصبي في امتحانات الثانوية بالبحيرة
04:32 م الخميس 15 يونيو 2017
إصابة طالبتين بإغماء - ارشيفية
البحيرة – أحمد نصرة:
تعرضت طالبتين للإغماء وأصيبت أخرى بحالة هياج عصبي، داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، كما ضبط مراقبو اللجان حالتي غش باستخدام المحمول والقصاصات الورقية.
ففي لجنة مدرسة الجمهورية بدمنهور، أصيبت الطالبة "آية.ج.ح" بحالة انهيار عصبي، وجرى استدعاء الطبيب وتحرير تقرير طبي، كما ضُبط تليفون محمول مع الطالبة "هايدي.ص.س"، وقصاصات صغيرة من الورق مكتوب بها أجزاء من المنهج مع الطالبة "هاجر.و.ل"، وحُرر محضران بالواقعتين.
وأصيبت الطالبتان "نورهان.ص.ا" و"آلاء.ب.م" بلجنة مدرسة الثانوية بنات بدمنهور بحالة إغماء، وجرى استدعاء الطبيب ونقل الطالبة إلى المستشفى.
ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام بالمحافظة، 29 ألفًا و45 طالبًا وطالبة موزعين على 92 لجنة امتحانات، بالإضافة إلى لجنة خاصة بالطلاب المحبوسين على ذمة قضايا والطلاب المحكوم عليهم فى قضايا جنائية.
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