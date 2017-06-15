وقفة للأطباء أمام "دار الحكمة" اعتراضًا على اتفاقية تيران وصنافير

كتب - أحمد جمعة:

نظم عدد من الأطباء، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام دار الحكمة بشارع قصر العيني، اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة إعلامياً باسم "تيران وصنافير"

ورفع الأطباء المحتجون لافتات "عيش حرية الجزر دى مصرية"، و"تيران وصنافير مصرية".

شارك في الوقفة الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، والدكتورة منى مينا وكيل النقابة، إلى جانب الدكتور أحمد حسين، والدكتور محمد عبد الحميد، عضوي المجلس.

وأقرّ مجلس النواب الاتفاقية بأغلبية أعضاء المجلس في تصويت جرى على عجل، أمس الأربعاء، بعد مناقشتها على مدار 3 أيام داخل اللجنتين التشريعية، والدفاع، وأحالها إلى الرئيس للتصديق عليها، وأثارت احتجاجات في وسط القاهرة.