إلغاء حكم تغريم الفنان هاني شاكر 950 ألف جنيه
إلغاء حكم تغريم الفنان هاني شاكر 950 ألف جنيه
04:10 م الخميس 15 يونيو 2017
كتب –طارق سمير:
قضت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار هشام أبو الفتوح، اليوم الخميس، بإلغاء الحكم الصادر غيابيا بتغريم الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين مبلغ 950 ألف جنيه في القضية رقم ١٠٧٩٧، والتي تتهمه بالتزوير.
كان رجل الأعمال وليد شبانة، وشقيقه محمد شبانة، قد حصلا على حكم في شهر أكتوبر 2016؛ بإلزام الفنان هاني شاكر برد مبلغ 950 ألف جنيه، وكذلك مبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة، وذلك في الدعوى المرفوعة ضده منهما.
وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن رجل الأعمال محمد عبد العزيز شبانة حصل العام الماضي على حكم بتغريم هاني شاكر مبلغ 950 ألف جنيه غيابيا؛ حيث تم كتابة عنوان خطأ للفنان هاني شاكر.
وأضاف "مرتضى" أن عصام اللبان محامي الفنان هاني شاكر قدم للمحكمة المستندات الدالة على عملية التزوير والابتزاز التي تعرض لها أمير الغناء العربي، لتقضي المحكمة بإلغاء الحكم الصادر ضد شاكر وتغريم محمد شبانة بالمصروفات.
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