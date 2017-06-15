أخبار عاجلة

عودة المواقع التي تم حجبها عدا وكالة الأنباء القطرية.. وزغلول: خطوة جيدة -
محلل سعودي: قطر ستعمل على بث الفرقة من خلال ملف «تيران وصنافير» -
صورة وخبر: الموصل.. جندي ونظرة مهموم -
ستاد مصر - ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وأسوان بالجولة الـ 31 من الدوري الممتاز -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة الـ 31 من الدوري مع ك. أحمد الشناوي -
10 تصريحات × 24 ساعة -
خبير عسكري: نحتاج لعام واحد للقضاء على الإرهاب إذا توقف التمويل -
مستشار صندوق النقد السابق: الدولار سينخفض لـ14 جنيهًا خلال عام -
مساعد وزير الداخلية يفاجئ قوات الشرطة في المترو خلال الإفطار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة قاضيين بتهمة الاستيلاء على "أرض جمعية المستشارين" لـ8 يوليو

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة قاضيين بتهمة الاستيلاء على "أرض جمعية المستشارين" لـ8 يوليو

04:07 م الخميس 15 يونيو 2017

كتب – محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة قاضيين سابقين ومهندس ومحام في اتهامهم بالاستيلاء على أرض جمعية المستشارين، بما قيمته 15 مليون جنيه، لجلسة 8 يوليو المقبل، لإتمام التصالح في الدعوى.

والمتهمون في القضية رقم 11312 لسنة 2012، هما المستشار مصطفى محمود بركات، والمستشار محمد أمين القرطومي، إضافة إلى المهندس زياد عبد اللطيف فهمي، وصاحب شركة مقاولات يدعى نشأت عبدالمسيح شنودة، إضافة إلى محامي يدعى محمد عبد الله زين العابدين.

ووجه قاضي التحقيق للمستشار السابق مصطفى بركات، بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف، الخاضعة أموالها لرقابة وإشراف إدارة الجمعيات في وزارة التضامن، اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضي الجمعية لبقية المتهمين، بما قيمته 15 مليونا و120 ألف جنيه، في عام 2008.

وأشارت التحقيقات إلى أن "بركات" وافق على عرض البيع المقدم من المتهم "زياد عبد اللطيف"، واستصدر موافقة مجلس إدارة الجمعية دون اتخاذ الإجراءات القانونية لمستندات ملكية الأرض، وأنه وقع على عقد بيع الأرض دون الاطلاع على المستندات من الجهات المختصة، وأمر منفردا بصرف المبلغ دون العرض على مجلس إدارة الجمعية لإقرار التعاقد، بالمخالفة للمادة 84 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

كما تسلم المتهمون المبلغ دون اتخاذ إجراءات التسجيل أو استلام الأرض، ما مكن "زياد عبد اللطيف" و"القرطومي" من الاستيلاء على المبلغ النقدي دون وجه حق، للضرر عمدا بالمال العام، بحسب التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تأجيل محاكمة قاضيين بتهمة الاستيلاء على

    تأجيل محاكمة قاضيين بتهمة الاستيلاء على "أرض جمعية المستشارين" لـ8

    أخبار
  • 13 يوليو.. الحكم على ورثة سكرتير

    13 يوليو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع

    أخبار
  • 13 يوليو.. الحكم على ورثة سكرتير

    13 يوليو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع

    أخبار
  • تأجيل دعوى شطب المحامين الوارد أسمائهم في قوائم الإرهاب لجلسة ١ أغسطس

    تأجيل دعوى شطب المحامين الوارد أسمائهم في قوائم الإرهاب لجلسة ١ أغسطس

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • مصادر: تكتل

    مصادر: تكتل "٢٥ -٣٠" يبحث تقديم استقالة جماعية من البرلمانأخبار

  • رئيس

    رئيس "دفاع البرلمان" يكشف مصير "تيران وصنافير" بعد إقرار الاتفاقيةأخبار

  • تداول أجزاء من امتحانات الأحياء والتفاضل والجغرافيا.. والتعليم ترد

    تداول أجزاء من امتحانات الأحياء والتفاضل والجغرافيا.. والتعليم تردأخبار

  • الأمن يواجه مسيرة احتجاجية على اتفاقية

    الأمن يواجه مسيرة احتجاجية على اتفاقية "تيران وصنافير"أخبار

  • بينهم

    بينهم "يحيي القزاز".. أسماء المقبوض عليهم في مسيرة "تيران وصنافير"أخبار

  • فقط في رمضان.. المصريين يفعلوا هذا مع زوجاتهم

    فقط في رمضان.. المصريين يفعلوا هذا مع زوجاتهمفنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عودة المواقع التي تم حجبها عدا وكالة الأنباء القطرية.. وزغلول: خطوة جيدة

عودة المواقع التي تم حجبها عدا وكالة الأنباء القطرية.. وزغلول: خطوة جيدة

صورة وخبر: الموصل.. جندي ونظرة مهموم

صورة وخبر: الموصل.. جندي ونظرة مهموم

العرب اليوم.. جيش سوريا يستعيد "الأرك" و"انهيار" الحوثيين

العرب اليوم.. جيش سوريا يستعيد "الأرك" و"انهيار" الحوثيين

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة