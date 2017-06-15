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المالية: 30 يونيو الموعد النهائي لسداد الضريبة العقارية

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المالية: 30 يونيو الموعد النهائي لسداد الضريبة العقارية المالية: 30 يونيو الموعد النهائي لسداد الضريبة العقارية

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قررت مصلحة الضرائب العقارية اليوم -الخميس-، مد فترة سداد الضريبة العقارية من 15 يونيو 2017، وحتى يوم 30 يونيو.

وقالت الدكتورة سامية حسين رئيس المصلحة، ان هذا القرار جاء استجابة لطلب ممولي الضريبة العقارية في مد فترة جديدة لسداد الضريبة دون احتساب فوائد التأخير، والتي تعادل معدل الخصم في البنك المركزي ، مضاف اليه 2% مصاريف السداد.
وأوضحت رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، ان عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وافق على مد المهلة تيسيرا على الممولين واستيداء حقوق الخزانة العامة.

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كما وافق المنير أيضا على السماح لمالكي الوحدات السكنية فى المناطق البعيدة والنائية والساحلية منها الساحل الشمالي ومطروح وإسكندرية والسويس والسخنة وجنوب سيناء والبحر الاحمر وراس سدر، وغير ذلك من المناطق النائية بقبول سدادهم للضريبة بمقر ديوان عام مصلحة الضرائب العقارية، وذلك دون احتساب اية فوائد حتى نهاية الشهر الحالي، ومن المقرر ان تفتح المصلحة ابوابها طوال الاسبوع حتى السادسة مساءا من اجل التيسير على الممولين.

من جانبها طالبت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، كافة ملاك الوحدات السكنية بسداد الضريبة العقارية على وحداتهم السكنية بمقر المأموريات التابع لها الوحدة السكنية خلال الفترة المحددة تجنباً لاحتساب فوائد التأخير. 

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التحرير

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