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نور فرحات للنواب الرافضين لـ«تيران وصنافير»: «البقاء في مجلس العار عار»

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نور فرحات للنواب الرافضين لـ«تيران وصنافير»: «البقاء في مجلس العار عار» نور فرحات للنواب الرافضين لـ«تيران وصنافير»: «البقاء في مجلس العار عار»

التحرير

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طالب الدكتور نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس أمناء حزب المصري الديمقراطي، النواب الرافضين اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية بتوضيح موقفهم من مجلس النواب.

وقال فرحات، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسـبوك": "نريد تفسيرا صريحا فى كلمتين من النواب المائة الذين رفضوا المعاهدة، لماذا لا يقدمون استقالاتهم من مجلس العار؟"، متابعًا: "عدم الرد يعنى أنهم يفضلون إغراءات الحصانة والمكافآت والامتيازات المالية على شرف الوطن". 1

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وأكمل: "أما من سافروا إلى أمريكا على نفقة المجلس للهروب من حرج التصويت بالرفض فلا أجد ما أصفهم به، البقاء فى مجلس العار عار".

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التحرير

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