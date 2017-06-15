​وفاة إبراهيم أبو العيش رئيس أمناء جامعة هليوبوليس والحاصل على "نوبل البديلة"

كتب- محمد قاسم:

أعلنت جامعة هليوبوليس، وفاة الدكتور إبراهيم أبو العيش، رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، ومجموعة سيكم للزراعة الحيوية، عن عمر يناهز 80 عاما.

وذكرت الجامعة في بيان اليوم الخميس، أن صلاة الجنازة ستقام غدًا عقب صلاة الجمعة، بمقر "مزرعة سيكم" ببلبيس محافظة الشرقية، كما تقام مراسم العزاء يوم الاحد بمسجد عمر مكرم بالقاهرة.

ونعت الجامعة، المهندس حلمي أبو العيش في وفاة والده الدكتور إبراهيم أبو العيش، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره ترفع الجامعة لأسرة الفقيد أصدق عبارات التعازي و المواساة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته.

ولد الدكتور إبراهيم أبو العيش فى 23 مارس 1937، وهو عالم مصري جليل في الكيمياء التطبيقية، حصل على جائزة نوبل البديلة في التنمية، وهو صاحب مجموعة شركات سيكم للزراعة الحيوية، ورئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، وحصل علي العديد من الشهادات العالمية والدولية فى مجال التنمية المستدامة.

درس الدكتور إبراهيم أبو العيش إبتداء من عام 1956 الكيمياء التقنية في جامعة غراتس بالنمسا، حيث نشأ في قرية مشتول بمحافظة الشرقي،.وهاجر للنمسا في شبابه والتحق بالجامعة هناك ليدرس الكيمياء الصناعية، وحاز علي درجة الدكتوراه برسالة علمية عن طريقة جديدة لاستخدام السليلوز في صناعة الورق.

ودرس ابو العيش ايضا الطب وتخصص في علم الأدوية (فارماكولوجي) وحصل علي الدكتوراه عن بحثه عن الغدة الدرقية.

وعاد الدكتور إبراهيم ابو العيش إلي مصر لينشأ مزرعة سيكم في عام 1977 التي كانت أحد أسباب حصوله علي جائزة نوبل البديلة فى التنمية عام 2003، وحصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير نظا لنشاطه المجتمعى والتنموى، مثل جائزة افضل رجل اعمال للتنمية الاجتماعية.