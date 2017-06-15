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«هيونداي» تكشف رسميًا عن مواصفات «كونا»

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كشفت شركة "هيونداي" عن إمكانيات وشكل سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV” الجديدة "كونا"، وذلك استعدادًا لطرحها في الأسواق العالمية خلال الأشهر المقبلة من عام 2017.

ووفقًا لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، فإن الشركة الكورية كثفت خلال الفترة الماضية حملاتها الدعائية للسيارة الرياضية ذات الدفع الرباعي، والتي من المتوقع أن تصدر في الأسواق العالمية في أقرب وقت ممكن.

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وتعمل "كونا" بنسخ متعددة من المحركات، منها بسعة 1000 سي سي، يعمل بالبنزين وقادر على ضخ 118 حصان، وآخر بسعة 1600 سي سي، يعمل بنفس نوع الوقود ويضخ قوة مقدارها 174 حصان، وينتج عزم دوران بقدر 265 نيوتن متر وبمعدل تسارع يصل بالسيارة من 0 إلى 100 كم/ ساعة في زمن 7.9 ثانية.

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