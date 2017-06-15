ميركل تؤكد على التزامات "الناتو" على الرغم من سياسة الانغلاق من جانب واشنطن
ميركل تؤكد على التزامات "الناتو" على الرغم من سياسة الانغلاق من جانب واشنطن
03:55 م الخميس 15 يونيو 2017
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
برلين - (د ب أ):
أصرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على التزامات المساندة والمساعدة داخل حلف شمال الأطلسي "ناتو" في ظل سياسة الانغلاق التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت ميركل اليوم الخميس بعد لقائها مع رئيس الوزراء الإستوني يوري راتاس بالعاصمة الألمانية برلين: "لابد أن نكون شراء موثوقين تجاه بعضنا البعض".
وأوضحت قائلة: "يعني ذلك أنه يتعين علينا تنفيذ القرارات التي اتخذناها سويا جميعا. كل عضو بحلف الناتو ملزم في هذا الشأن".
وأشارت المستشارة إلى قمة حلف الناتو في ويلز عام 2014 عندما تم تناول تعزيز الجبهة الشرقية للحلف وزيادة نفقات الدفاع إلى 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة.
يذكر أن حلف الناتو قرر مؤخرا في بروكسل الانضمام الرسمي للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامي "داعش" بعد مطالب من الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت المستشارة إن الولايات المتحدة وكندا تعرفان "أن هذا التحالف عبر الأطلسي يتمتع بأهمية كبيرة للغاية".
وأضافت أن الالتزام بالمساندة يتضح في عمليات حلف الأطلسي في دول البلطيق مثل إستونيا.
وعلى جانب آخر أكدت ميركل أن خروج الولايات المتحدة من اتفاقية حماية المناخ بباريس لن يوقف ألمانيا عن العمل لأجل حماية المناخ، مثلما ستواصل ألمانيا عملها تماما لصالح التجارة الحرة ومكافحة الحمائية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الرئيس الروسي:" لا نعتبر أمريكا عدو لنا "
-
ترامب وميلانيا يزوران زعيم الأغلبية الجمهورية بالكونجرس "المصاب" في
-
برلمانيون روس: موسكو لن تترك توسيع العقوبات الأمريكية عليها دون رد
-
مقتل أربعة أشخاص في هجوم بمنشأة بريد بسان فرانسيسكو الأمريكية
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
خالد علي يكشف تفاصيل احتجازه أثناء فضّ مسيرة "تيران وصنافير" الاحتجاجيةأخبار
-
إصابة ضابط ومجندين بمطار القاهرة في حادث تصادمأخبار
-
بينهم "يحيي القزاز".. أسماء المقبوض عليهم في مسيرة "تيران وصنافير"أخبار
-
5 قرارات للسيسي اليوم أبرزها فصل معاون نيابة بغير الطريق التأديبيأخبار
-
كيف أنقذ رجال الحماية المدنية 3 عمال بمول مصر من الموت في 5 دقائق؟أخبار
-
مصادر: تكتل "٢٥ -٣٠" يبحث تقديم استقالة جماعية من البرلمانأخبار