ميركل تؤكد على التزامات "الناتو" على الرغم من سياسة الانغلاق من جانب واشنطن

برلين - (د ب أ):

أصرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على التزامات المساندة والمساعدة داخل حلف شمال الأطلسي "ناتو" في ظل سياسة الانغلاق التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت ميركل اليوم الخميس بعد لقائها مع رئيس الوزراء الإستوني يوري راتاس بالعاصمة الألمانية برلين: "لابد أن نكون شراء موثوقين تجاه بعضنا البعض".

وأوضحت قائلة: "يعني ذلك أنه يتعين علينا تنفيذ القرارات التي اتخذناها سويا جميعا. كل عضو بحلف الناتو ملزم في هذا الشأن".

وأشارت المستشارة إلى قمة حلف الناتو في ويلز عام 2014 عندما تم تناول تعزيز الجبهة الشرقية للحلف وزيادة نفقات الدفاع إلى 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة.

يذكر أن حلف الناتو قرر مؤخرا في بروكسل الانضمام الرسمي للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامي "داعش" بعد مطالب من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت المستشارة إن الولايات المتحدة وكندا تعرفان "أن هذا التحالف عبر الأطلسي يتمتع بأهمية كبيرة للغاية".

وأضافت أن الالتزام بالمساندة يتضح في عمليات حلف الأطلسي في دول البلطيق مثل إستونيا.

وعلى جانب آخر أكدت ميركل أن خروج الولايات المتحدة من اتفاقية حماية المناخ بباريس لن يوقف ألمانيا عن العمل لأجل حماية المناخ، مثلما ستواصل ألمانيا عملها تماما لصالح التجارة الحرة ومكافحة الحمائية.