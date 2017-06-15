أخبار عاجلة

عودة المواقع التي تم حجبها عدا وكالة الأنباء القطرية.. وزغلول: خطوة جيدة -
محلل سعودي: قطر ستعمل على بث الفرقة من خلال ملف «تيران وصنافير» -
صورة وخبر: الموصل.. جندي ونظرة مهموم -
ستاد مصر - ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وأسوان بالجولة الـ 31 من الدوري الممتاز -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة الـ 31 من الدوري مع ك. أحمد الشناوي -
10 تصريحات × 24 ساعة -
خبير عسكري: نحتاج لعام واحد للقضاء على الإرهاب إذا توقف التمويل -
مستشار صندوق النقد السابق: الدولار سينخفض لـ14 جنيهًا خلال عام -
مساعد وزير الداخلية يفاجئ قوات الشرطة في المترو خلال الإفطار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الحكومة توافق على اتفاقية إنشاء محطة كهرباء بكوم أمبو

Google+ Print

مصراوي Masrawy

توافق على اتفاقية إنشاء محطة كهرباء بكوم أمبو

03:53 م الخميس 15 يونيو 2017

الحكومة توافق على اتفاقية إنشاء محطة كهرباء بكوم أمبو

مجلس الوزراء

كتب - محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول اتفاقية تمويل بين والصندوق العربي الاقتصادي والاجتماعي، الموقعة في الرباط بتاريخ 18 إبريل، وذلك للمساهمة في تنفيذ مشروع إنشاء محطة كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفلطية بقدرة 50 ميجاوات بمدينة كوم إمبو، لزيادة قدرات الشبكة القومية للكهرباء لمواجهة الزيادة المستقبلية في الأحمال.

كما وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال توسعات ورفع كفاءة محطة معالجة صرف صحي أبو رواش لشركة "اوراسكواليا أبو رواش" بنظام المقاولة بالأمر المباشر.

وتشمل الأعمال زيادة المعالجة الابتدائية بطاقة 400 ألف م3/يوم ليصل إجمالي قدرة المحطة إلى نحو 1.6 مليون م3/يوم، ويأتي ذلك في إطار الحرص علي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وفي إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء التجمعات العمرانية الجديدة، وافق مجلس الوزراء - خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم - على إسناد أعمال تصميم الأبراج متعددة الأغراض: تجاري، ترفيهي، سكني، فندقي، بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة بالأمر المباشر للمكاتب الاستشارية المتخصصة في هذا المجال، وذلك بما يسهم في سرعة إتمام مشروع تنمية مدينة العلمين الجديدة، وتحقيق الاستفادة على الوجه الأمثل من العائد المادي والاقتصادي لهذه المنطقة الواعدة.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مجلس الوزراء يوافق على إقامة منطقة صناعية بكوم أوشيم بالفيوم

    مجلس الوزراء يوافق على إقامة منطقة صناعية بكوم أوشيم بالفيوم

    أخبار
  • رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لمتابعة تنقية البطاقات التموينية

    رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لمتابعة تنقية البطاقات التموينية

    أخبار
  • الحكومة تناقش إنشاء شركة قابضة للنظافة.. وصرف 300 مليون لمحافظة القاهرة​

    الحكومة تناقش إنشاء شركة قابضة للنظافة.. وصرف 300 مليون لمحافظة القاهرة​

    أخبار
  • مجلس الوزراء يوافق على قرض فرنسي لتأهيل خط

    مجلس الوزراء يوافق على قرض فرنسي لتأهيل خط "ترام الرمل"

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • رئيس

    رئيس "دفاع البرلمان" يكشف مصير "تيران وصنافير" بعد إقرار الاتفاقيةأخبار

  • بعد موافقة البرلمان.. ما هو مصير أحكام مصرية

    بعد موافقة البرلمان.. ما هو مصير أحكام مصرية "تيران وصنافير"؟أخبار

  • مجلس الدولة: موافقة البرلمان على

    مجلس الدولة: موافقة البرلمان على "سعودية تيران وصنافير" نافذة وليسأخبار

  • بالصور.. نجوم الفن في جزيرتي

    بالصور.. نجوم الفن في جزيرتي "تيران وصنافير"فنون

  • فقط في رمضان.. المصريين يفعلوا هذا مع زوجاتهم

    فقط في رمضان.. المصريين يفعلوا هذا مع زوجاتهمفنون

  • انتحار عروس بعد 6 أشهر من الزواج في المنوفية.. وأهلها:

    انتحار عروس بعد 6 أشهر من الزواج في المنوفية.. وأهلها: "حماتها وجوزهاأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وأسوان بالجولة الـ 31 من الدوري الممتاز

ستاد مصر - ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وأسوان بالجولة الـ 31 من الدوري الممتاز

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة الـ 31 من الدوري مع ك. أحمد الشناوي

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة الـ 31 من الدوري مع ك. أحمد الشناوي

ستاد مصر - لقاء مع ك. خالد جلال مدير الكرة بالزمالك بعد الفوز على أسوان بالجولة الـ 31 من الدوري

ستاد مصر - لقاء مع ك. خالد جلال مدير الكرة بالزمالك بعد الفوز على أسوان بالجولة الـ 31 من الدوري

ستاد مصر - لقاء مع ك. أحمد كشري مدرب النصر للتعدين بعد خسارة فريقه من طنطا بالجولة الـ 31 من الدوري

ستاد مصر - لقاء مع ك. أحمد كشري مدرب النصر للتعدين بعد خسارة فريقه من طنطا بالجولة الـ 31 من الدوري