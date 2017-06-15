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مجلس الوزراء يوافق على إقامة منطقة صناعية بكوم أوشيم بالفيوم

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مصراوي Masrawy

مجلس الوزراء يوافق على إقامة منطقة صناعية بكوم أوشيم بالفيوم

03:37 م الخميس 15 يونيو 2017

مجلس الوزراء يوافق على إقامة منطقة صناعية بكوم أوشيم بالفيوم

كتب - محمد غايات:
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على دراسة مقترح لإقامة مشروع المنطقة الصناعية بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم، وذلك في إطار جهود لتنفيذ المشروعات القومية للمساهمة في دفع الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وقال بيان للمجلس اليوم، إن "أهمية المشروع تكمن لكونه يربط الطريق الدائري الإقليمي، وطريق (القاهرة ـ الفيوم الصحراوي)، كما يساهم في التطوير الصناعي لمنطقة شمال الصعيد التي تعد حلقة وصل بين دلتا النيل ووديانها، فضلاً عن ذلك فإن هذا الموقع يحيطه مساحة صحراوية كبيرة يمكن استخدامها مستقبلاً في عمليات التوسع والتطوير، حيث تحظي المنطقة بأكملها بأولوية على رأس قائمة التطوير وفق ما ورد في خطة التنمية المستدامة في لعام 2030 والتي تستهدف تطورات عديدة لإعادة توزيع الكثافة السكانية المتزايدة في القاهرة".

من ناحية أخرى، استعرض مجلس الوزراء مقترح لإنشاء قاعدة معلوماتية متطورة للبيانات المكانية، تتضمن منظومة للخرائط الخاصة بالمساحات المدنية، وتوحيد وتحديث المرجعيات الاحصائية، وتوحيد المواصفات المستخدمة في إنشاء ونشر الخرائط الرقمية، وضمان جودة البيانات وتقليل التكلفة وتحقيق التكامل في منظومة المعلومات، واستخدام احدث اساليب التكنولوجيا الحديثة. وياتي انشاء القاعدة المعلوماتية الى تحقيق الإدارة المثلى لأصول الدولة، ومتابعة أوجه الإنفاق الحكومي، وضمان استكمال خطط التنمية الشاملة والمستدامة.

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