آخرهم «لينديلوف».. تعرف على أغلى 10 صفقات في تاريخ مانشستر يونايتد

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استطاع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضم اللاعب السويدي فيكتور لينديلوف، مدافع بنفيكا السابق، في أولى صفقات الشياطين خلال «الميركاتو» الصيفي الحالي.

ويبدو أن اليونايتد لديه تاريخ مع الصفقات القياسية، ولا يمتلك أي مشاكل مادية قد تعيقه عن ضم أي صفقة يريدها، خاصة إذا كان اللاعب ضمن دائرة المدير الفني الأساسية.

في التقرير التالي نستعرض أغلى 10 صفقات أبرمها مانشستر يونايتد في تاريخه مع «الميركاتو»:-

إريك بايلي

المدافع الإيفواري انضم إلى مانشستر يونايتد من فياريال الأسباني يونيو 2016 مقابل 38 مليون يورو، وهو أول صفقات المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مع الشياطين الحمر.

ديمتري برباتوف

المهاجم البلغاري انضم إلى مانشستر يونايتد من توتنهام الإنجليزي في 2008 مقابل 38 مليون يورو في أحد أشهر الصفقات التي تمت قبل غلق باب سوق الانتقالات، قضى أربعة أعوام ناجحة في أولد ترافورد فاز فيها بالدوري الإنجليزي، وكأس الرابطة، وكأس العالم للأندية

هنريك مخيتاريان

صانع الألعاب الأرميني انتقل إلى مانشستر يونايتد من بوروسيا دورتموند الألماني في 2016 مقابل 42 مليون دولار، عانى في بداية مشاركاته مع مورينيو، ولكنه تألق بعد الحصول على فرص أكبر خصوصاً في بطولة الدوري الأوروبي.

خوان فيرون

لاعب الوسط الأرجنتيني انتقل إلى مانشستر يونايتد من لاتسيو الإيطالي 2001 مقابل 42.60 مليون يورو في صفقة قياسية للدوري الإنجليزي في ذلك الوقت.

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ريو فيرديناند

المدافع الإنجليزي انتقل إلى مانشستر يونايتد في 2002 قادماً من ليدز يونايتد مقابل 44 مليون يورو، ليصبح أغلى مدافعي العالم لفترة كبيرة، فاز ب17 لقب شملت ست بطولات دوري إنجليزي وبطولة دوري أبطال أوروبا خلال 12 موسم مع الشياطين الحمر.

فيكتور لينديلوف

المدافع السويدي انضم إلى مانشستر يونايتد يونيو 2017 من بنفيكا البرتغالي مقابل 45 مليون يورو ليصبح أغلى مدافع في تاريخ الشياطين الحمر.

أنتوني مارسيال

الجناح الفرنسي انتقل إلى مانشستر يونايتد من موناكو الفرنسي في صيف 2015 مقابل 60 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب مراهق في التاريخ، تألق في موسمه الأول بتسجيل 17 هدفاً في كل البطولات، ولكن انطفأت شعلة توهجه في موسمه الثاني تحت قيادة مورينيو.

آنخيل دي ماريا

الجناح الأرجنتيني انضم إلى مانشستر يونايتد من ريال مدريد الأسباني مقابل 75 مليون يورو في صيف 2014 بعد التتويج بالبطولة العاشرة لدوري أبطال أوروبا مع الفريق الملكي، إلا أنه لم يجد نفسه في الأجواء الإنجليزية لينتقل بعد موسم واحد لباريس سان جيرمان الفرنسي.

بول بوجبا

لاعب الوسط الفرنسي هو أغلى لاعب في تاريخ العالم، وليس فقط مانشستر يونايتد، انتقل لأولد ترافورد من يوفنتوس الإيطالي صيف 2016 مقابل 105 مليون يورو، ظل ضغط الصفقة يطارده في موسمه الأول مع الشياطين الحمر تحت قيادة مورينيو.